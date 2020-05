Espelkamp (WB). „Endlich ist es wieder soweit.“ Das dürften sich Vivien und Johann Schneider gedacht haben, als sie am Montagmorgen pünktlich um neun Uhr die Türen des „Schneiders am Brunnen“ in Espelkamps Zentrum öffneten.

Draußen wartete bereits der erste Gast – Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann (CDU). Ihr ging es jedoch weniger um einen Kaffee sondern vielmehr darum, sich ein Bild von der Lage zu machen und die Einschätzung der Gastronomie zu erfahren.

Vorkehrungen

Knappe zwei Monate ist es her, da mussten die Restaurants und Kneipen im Land aufgrund der Corona-Pandemie ihre Türen schließen. Schneiders setzten wie viele ihrer Kollegen auch in dieser Situation auf Außer-Haus-Verkauf. „Irgendwann wurde es richtig langweilig“, blickte Vivien Schneider zurück. „Das war die totale Entschleunigung“, sagte ihr Vater, Johann Schneider von der Schneider Gastronomie und Catering GmbH, nicht ohne Ironie.

Und so freuten sie sich nun ganz besonders, ihre vier Lokale in Espelkamp wieder unter bestimmten Vorkehrungen öffnen zu dürfen. Im „Schneiders am Brunnen“ direkt am Eingang steht zum Beispiel ein Spender mit Desinfektionsmittel, Tische werden nach jeder Benutzung desinfiziert und statt Frühstücksbuffet gibt es nun Brötchen, Eier und Aufschnitt auf dem Teller. Außerdem müssen Gäste sich in eine Liste eintragen.

Lob

Lobende Worte fand Johann Schneider vor allem dafür, dass es in Nordrhein-Westfalen anders als in vielen anderen Bundesländern keine vorgeschriebenen Öffnungszeiten und auch keine verpflichtende Halbierung der Bestuhlung gibt. „Das war ein mutiger Schritt von Nordrhein-Westfalen. Davon sollten sich andere etwas abschauen. Ich bin frohen Mutes, dass es so weitergehen kann“, sagte Johann Schneider. Gerade die nicht begrenzten Öffnungszeiten würden den Besucherandrang entzerren.

„Die Gastronomie und das Hotelgewerbe sind mit am härtesten von der Krise getroffen. Es steht viel auf dem Spiel. Für uns als NRW-Koalition steht deshalb fest, dass wir die Betriebe nicht über Gebühr mit Auflagen überfrachten dürfen. So wenig Regeln wie möglich bei so viel Schutz wie nötig – darauf kommt es an“, sagte Bianca Winkelmann.

„Eine zweite Infektionswelle dürfen wir uns nicht erlauben, um nicht zu einem erneuten Lockdown kommen zu müssen. Deshalb müssen wir die Situation weiterhin alle ernst nehmen, also weiterhin Abstand halten, auf Hygiene achten und Masken tragen.“

Speisekarten

Beeindruckt zeigte sich die Christdemokratin von der hohen Disziplin und tollen Kreativität, wie die Gastronomen mit der Situation umgehen. Statt normaler Speisekarte liegen auf den Tischen im „Schneiders am Brunnen“ nun so genannte QR-Codes. Wenn die Kunden diesen mit ihrem Smartphone scannen, können sie problemlos auf die Karte zurückgreifen. „Für alle anderen Menschen ohne Smartphone bieten wir einlaminierte Speisekarten an, die sich desinfizieren lassen“, erklärte Vivien Schneider.

Bianca Winkelmann nutzte den Besuch auch zu einem Appell: „Die Politik hat die Regeln angepasst. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es geht voran in eine verantwortungsvolle Normalität. Jetzt kommt es aber auch auf uns alle an, die Gastronomen so gut wie möglich zu unterstützen. Wer im Sommer sonst vielleicht in den Süden geflogen wäre und seinen Urlaub nun zuhause im Mühlenkreis verbringt statt auf Mallorca, sollte überlegen, ob er nicht einmal mehr bei seinem Lieblingsrestaurant bestellt oder ein kühles Barre Pils im Biergarten trinkt.“

Positive Bewertungen

Positiv bewertet wird auch die Entscheidung, dass die Mehrwertsteuer für Speisen von Juli an für ein Jahr auf sieben Prozent gesenkt ist. Problematisch stellen sich aktuell jedoch die Dokumentationspflichten dar. Vivien Schneider sagte dazu: „Unsere Mitarbeiter müssen mindestens alle 30 Minuten ihre Hände desinfizieren. Das ist kein Problem. Aber das jedes Mal aufzuschreiben, kostet unnötig Zeit.“