Anja Kittel ist Ortsvorsteherin in Fiestel und sagt, dass die Fiesteler mit der Corona-Krise gut umgehen. Sie hat den Eindruck, dass die Einwohner eher vorsichtig agieren. Um die Krise zu vergessen, geht sie gerne an der Großen Aue spazieren.

Von Felix Quebbemann

Espelkamp-Fiestel (WB). Anja Kittel betrachtet die Straßen. Der Verkehr hat zugenommen in den vergangenen Tagen. Aber es ist noch nicht ganz so geschäftig auf den Straßen in Fiestel wie vor der Corona-Krise.

Die Ortsvorsteherin des südwestlich gelegenen Vorortes von Espelkamp geht zur Großen Aue entlang der Ellerburg-Ruine. Dort sei vor allem an den wärmeren Sonnentagen der jüngeren Vergangenheit einiges los gewesen. „Viele Menschen nutzen die Zeit für Spaziergänge und Fahrradtouren“, sagt Kittel.

Ernst der Lage

Die Fiestelerin hat so manches Gespräch mit den Einwohnern des Ortes geführt und dabei auch mitbekommen, dass die durch die Bundes- und Landesregierungen verordneten Lockerungen bei den Corona-Regeln nicht nur positiv aufgenommen werden. Aber die 50-jährige Kittel, die auch für die CDU im Stadtrat Espelkamps sitzt, weiß auch, dass der Exit aus dem Lockdown so langsam kommen muss.

„Es geht darum, dass alles deutlich gelockert wird. Wir müssen uns aber dennoch vorsichtig verhalten“, mahnt sie. Denn sie warnt davor, dass der „Schlendrian einzieht. Denn dann kommt die zweite Welle“. Und die werde meist deutlich schlimmer als die erste. „Das wollen wir vermeiden.“

Sie habe den Eindruck gewonnen, dass die Fiesteler „den Ernst der Lage erkannt haben“. In Gesprächen habe sie erfahren, dass die Einwohner sogar eher bereit seien, den Lockdown noch weitere 14 Tage in Kauf zu nehmen, wenn es dadurch mehr Sicherheit bei der Gesundheit gebe.

Die Natur

In Fiestel sei ein Lockdown nach Meinung von Anja Kittel einfacher zu ertragen. „Wir leben ja idyllisch. In Fiestel hast du einen Garten.“ Das sei schon mal Luxus im Vergleich zum Großstadtleben, ohne Balkon. Da habe man dann schon ein echtes Problem.

Das Internet

Es ist aber auch nicht alles eitel Sonnenschein. Das weiß Kittel, wenn man im Ort auf das Thema Internet zu sprechen kommt. „Wir haben unsere Schwachstellen.“ Zudem gebe es im Ort die „Eifelnet-Opfer“ (Eifelnet ist ein Internetprovider, Anm. d. Red.). Das sei ärgerlich. Gerade in Zeiten der Corona-Krise sei man auf ein funktionierendes Internet angewiesen – egal ob als Unternehmer oder als Schüler, der digitalen Unterricht erhält. „Ich selbst habe Telefonkonferenzen gehabt. Da hat alles gut geklappt.“ Das Netz an den Randgebieten Fiestels aber sei nicht gut. Wenn sie arbeitsmäßig auf eine so dürftige Verbindung angewiesen wäre, „hätte ich schon einen Hals gehabt“, gibt Kittel zu. Daher stellt sie zumindest erleichtert fest, dass trotz Corona die Leitungen für das schnelle Glasfasernetz auch in Fiestel weiter verlegt werden.

Anja Kittel spricht den Fiestelern ein großes Lob aus. „Sie haben sich in der Krise gut gehalten. Die Stimmung war sehr gut.“ Sie weiß aber auch, dass vor allem die älteren Menschen und die Kinder unter dem Kontaktverbot leiden. „Für sie ist es deutlich schwerer.“

Veranstaltungen

Aber auch für den Heimatverein ist die Situation nicht leicht. Veranstaltungen fallen aus oder sind fraglich. Das allseits beliebte Remisenfest zum Beispiel, das für den 11. Juli vorgesehen ist, steht schwer auf der Kippe. Kittel selbst habe zwar noch nicht mit den Heimatvereinsmitgliedern über das Fest gesprochen und die Absage stehe auch noch nicht fest. Aber alle Großveranstaltungen sind bis 31. August erst einmal untersagt. Und beim Remisenfest kommen schließlich einige Besucher zum Fiesteler Dorfplatz.

Für die Ortschaft sei dieser Zustand schade. Aber Anja Kittel blickt mit Optimismus nach vorne und sagt: „Im nächsten Jahr aufs Neue.“

Wie es mit dem Erntefest inklusive Gottesdienst aussieht, das am 13. September vorgesehen ist, vermag Kittel derzeit auch noch nicht zu sagen. „Wir haben noch keine Vorstandssitzung gehabt“, sagt sie. Daher kann die Ortsvorsteherin ebenfalls noch nichts zum Weihnachtsmarkt sagen. Wenn sich aber der Verein dazu entscheide, Veranstaltungen auszurichten, „ist die Frage: ‚Wie kann man es machen?‘. Man hat ja Auflagen.“

Projekte

Man werde bald sehen, wie die Corona-Kurve sich darstelle und wie die Menschen damit umgehen. „Das ist entscheidend, ob Veranstaltungen ausgerichtet werden oder nicht“, so Kittel. Nicht zuletzt müsse jeder Veranstalter sich auch selbst fragen, ob er bereit ist, die Verantwortung einer Veranstaltung tragen zu wollen oder nicht.

Untätig seien der Heimatverein und sie als Ortsvorsteherin jedoch nicht. „Es ist erstmal eine tolle Sache, dass die Ellerburg für einen Preis nominiert wurde“, sagt Kittel zur Nominierung beim bundesweiten Wettbewerb Stadtgrün 2020 (wir berichteten). Darüber hinaus hat sie noch immer das Thema Spielplatz im Ort auf dem Zettel, ebenso wie die Verbesserung der Gestringer Straße, die durch das Dorf führt. „Da bin ich im Kontakt mit dem Landesbetrieb Straßen NRW.“

Zahlreiche Lkw würden nachts über die Straße im Ort fahren. Die Geräuschkulisse sei aufgrund der schlechten Fahrbahnbeschaffenheit enorm. „Das ist eine wichtige Sache“, betont Kittel. Viele Anwohner hätten schon des Nachts senkrecht im Bett gestanden, wenn ein schwerer Transporter durch Fiestel rumpelt. Leider sei da der Lockdown dazwischen gekommen.

Auch der Ausbau der Fahrradwege, zum Beispiel in Richtung Süden und Westen, soll intensiv angegangen werden, verspricht Anja Kittel.