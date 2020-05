Nun freut sie sich darüber, dass diese Überzeugung auch beim Einrichtungshaus Ikea angekommen ist. Dieses hat das Espelkamper Frauenhaus jetzt mit einer großzügigen Spende unterstützt. Von der Osnabrücker Filiale des Möbelhauses erhielt das Frauenhaus, das eine Einrichtung des Vereins „Hexenhaus – Hilfe für Menschen in Krisensituationen“ ist, unter anderem dringend benötigtes Kinderspielzeug, Kuscheltiere, Geschirr, Möbel und Bettwäsche.

Verstärkt digital und telefonisch erreichbar

Wie nicht anders zu erwarten, macht die Corona-Krise auch vor dem Hexenhaus Espelkamp nicht Halt und stellt die soziale Einrichtung vor große Herausforderungen, wie Bereichsleiterin Maria Köhn deutlich macht. „Damit die Arbeit in den Beratungsstellen, dem Frauenhaus und den weiteren Fachbereichen weiterlaufen kann, setzt unser Verein vermehrt auf digitale und telefonische Erreichbarkeit“, sagt sie.

So biete die Frauenberatungsstelle aktuell zwar keine offenen Sprechstunden an. Allerdings können Telefontermine vereinbart werden. „Darüber hinaus können Hilfesuchende über das sichere Portal die Onlineberatung nutzen“, erklärt Köhn. Sie ist im Internet unter www.hexenhaus-espelkamp.de zu erreichen. „Persönliche Beratungen finden in Ausnahmefällen weiterhin am Standort Espelkamp unter der Einhaltung bestimmter Abstands- und Hygienemaßnahmen statt.“

„Wichtiger Beitrag gegen häusliche Gewalt“

Frauen, die Gewalt erfahren haben, können selbstverständlich weiterhin ins Frauenhaus kommen. Die 24-stündige Erreichbarkeit besteht zuverlässig weiter und die Aufnahme hilfesuchender Frauen und ihrer Kinder ist unter der Einhaltung der Hygieneregeln gesichert. Die Help­-Line ist erreichbar unter Telefon 0180/ 5446444.

„Das Hexenhaus leistet nicht nur während der Pandemiephase einen wichtigen Beitrag gegen häusliche Gewalt. Die Einrichtung ist immer da und unterstützt weiterhin Menschen in persönlichen Krisensituationen“, betont die Bereichsleiterin. Telefonisch ist das Hexenhaus Espelkamp unter folgenden Nummern zu erreichen: Telefon 05772/97370 (Verwaltung), Sabrina Stork, Teamleiterin des Kompetenzzentrums gegen häusliche Gewalt, Telefon 05772/973744