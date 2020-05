Das Areal am Schloss Benkhausen mit Museum, Schulungszentrum, Hotel und Gastronomie „Die Rentei“ öffnet wieder.

Den Auftakt machte das Deutsche Automatenmuseum, das seit Dienstag, 12. Mai, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten besucht werden kann. Auch an den Wochenenden ist das Museum für kulturinteressierte Besucher geöffnet. Gruppenführungen werden zurzeit nicht angeboten und natürlich gelten im Museum auch das Abstandsgebot und die Maskenpflicht.

Das angrenzende Café „Die Rentei“ hatte bereits am Samstag, 16. Mai, wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Das Team um Larissa Mattlage bietet in gewohnter Weise Kaffee und Kuchen an.

Infos zur Parkanlage

Der Landschaftsverband in Münster hat den „Tag der Gärten und Parks“ für dieses Jahr abgesagt. Auch das „Dinner in Weiß“ kann nicht stattfinden. Der Park mit dem Englischen Garten und der Rundwanderweg sind allerdings für alle Besucher geöffnet. Ein besonderes Angebot: Am 24. Juli führt Angelika Gauselmann zwischen 16 und 18 Uhr durch den Schlosspark. Es gibt viele Infos zur Parkanlage und auch zur Geschichte und Entwicklung von Benkhausen. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Auf dem Schlossgelände gibt es immer etwas Neues zu entdecken, so wurden kürzlich zwei Bienenvölker im Park angesiedelt. Das Orgateam um Angelika Gauselmann hofft, dass am 13. September der Tag des offenen Denkmals: „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken“ veranstaltet werden kann. Ein musikalisches Programm ist für die Veranstaltung bereits organisiert: David Herzel und Steve Bigman Clayton begleiten diesen Sonntag mit Boogie und Swing.

Historiker Sebastian Schröder referiert

Schon am 16. September geht es mit der Vortragsveranstaltung „Adel und gemeine Mark“ weiter. Der Historiker Sebastian Schröder referiert über das Rittergut Benkhausen und die Lübbecker Mark. Auch hierfür ist eine Anmeldung erforderlich.

Größere Planungen sind – wie überall – nur unter Vorbehalt möglich. „Wir würden gern die dritte Kunstmatinee im Herbst stattfinden lassen“, sagt Organisatorin Angelika Gauselmann. Ob es dazu kommt, werden die kommenden Wochen entscheiden.

Auch eine Kunstausstellung in der „Alten Gießerei“ ist in der Planung, ebenso das schon einmal avisierte Konzert mit der international bekannten Jazzgröße Nils Landgren. Sylvia Blaha aus der Gauselmann Immobilienabteilung – und seitens der Gauselmann Gruppe für das Winterliche Schlossvergnügen verantwortlich – steht im engen Kontakt mit potenziellen Ausstellern. „Ich denke, die letztendliche Entscheidung über den Start können wir erst Ende des Sommers fällen.“

Der Schulungsbetrieb im Hause Gauselmann startet auch in diesen Tagen, das Schloss füllt sich mit Leben. Für Firmen sind Schulungsräume, Hotel und die Bewirtung ab sofort wieder zu mieten. Zu den elf Tagungsräumen sind aktuell drei neue Räume hinzugekommen, so dass es zahlreiche Entfaltungsmöglichkeiten im Seminarhotel Schloss Benkhausen gibt.

Daneben sind auch die Eventlocations „Alte Gießerei“ in Espelkamp und die Merkur Arena in Lübbecke mit ihren Veranstaltungsräumen zu buchen. Hier stehen nun noch alternativ besonders große Räume zur Verfügung, die ja aufgrund der Abstandsregelungen für viele Veranstaltungen und Seminare erforderlich werden.

Die Wiedereröffnung der ersten Spielstätten der Gauselmann Gruppe zeigt, dass der Konzern langsam aber sicher zu einem Stückchen Normalität zurückkehrt.