Polizei und Feuerwehr wurden wegen eines brennen Autos in Espelkamp alarmiert (Symbolfoto) Foto: Jörn Hannemann

Espelkamp (WB/aha). In der Nacht zu Dienstag hat ein Auto auf einem Kiesparkplatz an der Königsberger Straße in Espelkamp gebrannt. Ein Zeuge hatte nach Angaben der Polizei um kurz vor 1 Uhr mehrere laute Geräusche gehört und ein helles Licht auf dem Parkplatz beobachtet.