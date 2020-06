Espelkamp (WB). Das Freizeitbad Atoll öffnet ab diesen Dienstag, 16. Juni, das gesamte Bad wieder für seine Besucher. Los geht es um 10 Uhr unter Einhaltung der Auflagen der aktualisierten Coronaschutzverordnung. Der Betreiber des Bades Aquapark-Management hat ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt und mit den Stadtwerken Espelkamp sowie den zuständigen Ordnungsbehörden abgestimmt, so dass die Gäste des Atolls das Sportschwimmen unbesorgt genießen können.

Es sind Abstandsregeln im Bereich der Umkleiden und Duschen, im Bad- und Saunabereich, der Gastronomie sowie die Wegeführung geregelt und verstärkte Reinigungszyklen umgesetzt. Die Maskenpflicht besteht im Foyer und den Umkleiden, nicht aber im Bad- und Saunabereich oder der Gastronomie.

Besucherzahl begrenzt

Die Besucherzahl wird im Freizeitbad Atoll begrenzt, damit allen Bade- und Saunagästen genug Freiraum zur Verfügung steht. Das Freizeitbad Atoll richtet derzeit für seine Gäste ein Online-Buchungssystem für Eintrittskarten ein, damit keine Wartezeiten beim Besuch des Bades entstehen. Der Einlass ins Bad erfolgt dadurch schnell, nahezu kontaktlos und besonders sicher. Es werden über das Reservierungssystem zudem vor jedem Besuch die Kontaktdaten der Gäste erfasst. Dies entspricht den zentralen Regelungen der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Über die Homepage kann vorab der Eintritt zu einer festen Zeit gebucht und ohne Mehrkosten bezahlt werden. Das Buchungssystem stellt sowohl für das Bad als auch für die Sauna zunächst nur einen Drei-Stunden-Tarif zu Verfügung. Die Besuche können ab 10 Uhr in jeweils vier Zeitfenstern mit der Dauer von drei Stunden gewählt werden. So soll möglichst vielen Gästen, trotz der begrenzten Gesamtbesucherzahl je Zeitfenster, ein Besuch möglich sein. Spontan Entschlossene können bei freien Kapazitäten auch an der Kasse ohne Vorbuchung einchecken, empfohlen wird aber das E-Ticket.

Es stehen im Badebereich das Sportbecken zum Bahnenschwimmen mit Sprunganlage, das Solebad, das Erlebnisbecken, die Riesenrutschbahn, die Kinderspaßbucht mit Rutschbahn und das Kinderplanschbecken für alle Schwimmer und Badelustigen bereit. Verzichtet werden muss auf den Whirlpool und auf alle aerosolen Attraktionen wie Nackenduschen oder die Wasserpyramide. In der Sauna sind Schwitzkabinen mit mindestens 80 Grad Celsius zur Erholung zugelassen. Dampfbad und Saunen mit milden Temperaturen müssen leider außer Betrieb bleiben. Ebenfalls dürfen derzeit noch keine Aufgüsse stattfinden.

Das Atoll öffnet bis auf Weiteres von montags bis sonntags von 10 bis 22 Uhr. Das Schul- und Vereinsschwimmen findet derzeit noch nicht statt. Das Frühschwimmen (Dienstag und Donnerstag von 7 bis 10 Uhr) und die Dienstags-Damensauna finden erstmals in der zweiten Betriebswoche, also ab dem 23. Juni statt.