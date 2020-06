Espelkamp(WB/aha). Das Waldfreibad startet an diesem Samstag, 20. Juni, um 10.30 in die Saison (wir berichteten). Für den Besuch müssen allerdings zahlreiche Regeln eingehalten werden, über die der Waldfreibad-Verein informiert, der ein entsprechendes Hygiene- und Zugangskonzept erstellt und der Gesundheitsbehörde vorgelegt hat.

Die Ziele sind, die Infektionsgefahr auf ein Minimum zu reduzieren und im Falle einer Ansteckung die Infektionskette nachvollziehen zu können. „Die Maßnahmen werden den gewohnten Badespaß natürlich trüben. Wir haben sehr lange und intensiv darüber beraten, ob wir unter diesen Bedingungen überhaupt öffnen können und wollen“, heißt es von Seiten des Waldfreibad-Vereins.

Mit dem Stadtwerken als Eigentümer habe sich der Verein darauf verständigt, das Waldfreibad auch in diesem Jahr zur Verfügung zu stellen. Jedoch weist der Verein darauf hin, dass „Freizeitgestaltung im Bad“ in diesem Jahr vom Gesetzgeber einfach nicht vorgesehen ist: „Wir dürfen überhaupt nur öffnen, weil wir als ‚Sportanlage‘ dem körperlichen Ausgleich zum Alltag dienen.“

Nur registrierte Besucher

Es werden in diesem Jahr zunächst die Kontaktdaten aller Besucher erhoben. Eintritt erhält nur, wer sich zuvor online auf der Internetseite des Waldfreibades (www.waldfreibad-espelkamp.de) registriert hat. Jeder Registrierte erhält daraufhin einen personalisierten QR-Code. Dieser kann als pdf-Datei heruntergeladen und ausgedruckt, als Screenshot auf dem Smartphone oder per Wallet bei Apple gespeichert werden. Der QR-Code muss in Kombination mit einem gültigen Lichtbildausweis an der Kasse vorgezeigt werden, so dass erfasst wird, wer wann das Bad betreten hat. Außerdem wird es einen separaten Ausgang geben, an dem die Badegäste sich wieder ausscannen.

Alle, die sich nicht selbst oder mit Hilfe Angehöriger über das Internet registrieren können, haben die Möglichkeit, ein Registrierungsformulare an der Kasse zu bekommen. Eine Familien- oder Gruppenregistrierung ist nicht vorgesehen, jede einzelne Person muss einen eigenen QR-Code mitbringen.

Öffnungszeiten

Um die Hygieneauflagen einhalten zu können, muss das Bad regelmäßig umfangreich desinfiziert werden, was auch dokumentiert werden muss. Deshalb wird das Waldfreibad mehrmals täglich komplett geschlossen, und alle Besucher müssen in dieser Zeit das Bad verlassen. Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 6.30 bis 10 Uhr, von 12 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Am Mittwoch wird vormittags gereinigt; geöffnet ist von 12 bis 14 sowie von 15 bis 19 Uhr. Samstags, sonntags und an Feiertagen ist vormittags geschlossen und es gibt die beiden Zeitfenster von 12 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr.

„Um die Abstandsregelungen einzuhalten, dürfen wir aktuell nur 265 Personen zeitgleich einlassen. Auf der Internetseite wird ein Besucherzähler und eine Ampel installiert, welche an unser Scansystem gekoppelt sein wird. Je nachdem, wie viele Besucher aktuell das Bad besuchen, wird angezeigt, ob wir weiteren Gästen den Zutritt gewähren können. Es gilt: Wer zuerst kommt, wird auch zuerst eingelassen.“

Vier Euro für Einzelticket

Ein Einzelticket gilt in diesem Jahr nur für einen Öffnungszeiten-Block. Wer mehrere Blocks nutzen möchte, muss entweder mehrere Einzeltickets lösen oder, wie bisher auch möglich, Zehner- und Saisonkarten kaufen. „Den Eintrittspreis für ein Erwachsenenticket müssen wir auf Grund der erhöhten Desinfektions- und Sicherheitsvorgaben auf vier Euro erhöhen“, erklärt Pro Waldfreibad. „Eine Zehnerkarte für Erwachsene kostet 33 Euro, alle anderen Eintrittstarife – insbesondere Kindertarife – bleiben unverändert auf Vorjahresniveau.“

Maskenpflicht an der Kasse

Im Kassenbereich gilt Maskenpflicht, die Einhaltung des empfohlenen Mindestabstandes sowie die Handdesinfektion nach Betreten des Bades. Sanitäre Anlagen sind auf Grund der Abstandsregelungen nur mit höchstens zwei Personen gleichzeitig nutzbar, einige Anlagen werden gesperrt. Gruppenumkleiden stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Um das Personal zu schützen, dürfen außerdem die Mauer sowie die Sitzgruppen am Aufsichtshäuschen nicht genutzt werden.

Abstände sind zudem auf den Liegewiesen und im Wasser einzuhalten. „Unser Personal ist dazu angehalten, dies zu kontrollieren“, betont der Verein. „Die Abstände gelten auch auf der Insel, die wir bei Zuwiderhandlungen sperren müssen.“ Der Verleih von Spielzeug und Schwimmhilfen ist gesetzlich untersagt. Badegäste müssen bei Bedarf selbst welche mitbringen.

Öffnung trotz vieler Hürden

„Wir möchten noch einmal betonen, dass es für uns als Badbetreiber aus diversen Gründen sinnvoller, günstiger und praktischer gewesen wäre, das Bad gar nicht erst zu öffnen – eine Vorstellung, die uns aber trotz allem nicht gefallen hat“, macht der Verein Pro Waldfreibad deutlich. „Wir hoffen daher inständig auf Mitwirken, Solidarität und Einsicht gegenüber anderen Badegästen und dem Personal bei Einhaltung der Regeln.“ Sicher sei, dass es keine normale Saison werde. Der Verein richtet die Bitte an die Nutzer: „Seid euch dessen bitte bewusst und nehmt es euch zu Herzen. Ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als Hausverbote auszusprechen und im schlimmsten Fall das Bad doch noch frühzeitig zu schließen.“