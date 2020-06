Mediziner erwarten starke Gemeinschaft

Um die Öffentlichkeit noch einmal darüber zu informieren, was sie im Medici erwartet, stellt diese Zeitung nach und nach die Beteiligten vor. Den Anfang machen vier Arztpraxen. Dazu zählen die Praxisgemeinschaften Bömeke-Frodermann-Hosp, die Praxisgemeinschaft Olga und Lucy Pflugfelder und HNO-Praxis von Dr. Reza Adel-Manesh, die jeweils innerhalb Espelkamps umziehen. Hinzu kommt die Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie der Fachärztinnen Dr. Ina Kanzler und Petra Raabe-Banze. Sie haben den Facharztsitz von Dr. Externbrink aus Rahden übernommen.

Synergie-Effekte

Die beteiligten Mediziner blicken positiv auf den Umzug und die Vorzüge, die die neuen Praxisräume mit sich bringen. Besonders betonen alle die Synergie-Effekte, die sich durch die unmittelbare Nähe der Kollegen ergeben.

Dr. Kilian Bömeke sagt, dass er zwar ursprünglich gegen das Ärztehaus in seiner nun geplanten Form gewesen sei. „Ich war überzeugt, dass so ein Haus nur als Facharztzentrum sinnvoll wäre. Aber ich habe mich eines besseren belehren lassen. Auch in der jetzigen Konstellation wird die medizinische Versorgung der Stadt von diesem Ärztehaus sehr profitieren.“ Er spart allerdings dennoch nicht mit Kritik an der Kassenärztlichen Vereinigung, die die Anzahl der Arztsitze im Kreis festlegt. „In Minden stehen sich die Fachärzte die Füße platt und im Altkreis Lübbecke werden es immer weniger.“

Kurze Wege

Bömeke, der seit 2002 als Hausarzt in Espelkamp praktiziert, ist gelernter Facharzt für Onkologie und Palliativmedizin. Seine Praxispartner Dr. Bernd Frodermann und Dr. Andreas Hosp sind von Hause aus Rheumatologe und Internist/Kardiologe. »Diese Expertise hilft letztlich den Patienten, auch wenn in der Hausarztpraxis keine fachärztlichen Therapien gemacht werden«, sagt Bömeke. Umso mehr, je besser die Zusammenarbeit mit kurzen Wegen im Haus funktioniere.

Dem stimmen auch die Allgemeinmedizinerinnen Olga und Lucy Pflugfelder zu. „Wir arbeiten bereits jetzt in Espelkamp gut zusammen“, betont Lucy Pflugfelder, die seit 2014 mit ihrer Mutter Olga in einer Gemeinschaftspraxis an der Breslauer Straße tätig ist. Olga Pflugfelder ist bereits seit 2006 in Espelkamp ansässig und hat viel Erfahrung in „Familienmedizin“, insbesondere auch in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen.

Pluspunkt psychiatrische Hilfe

Positiv sieht Olga Pflugfelder nicht zuletzt auch die künftige Nähe zur psychiatrischen Praxis. „Wenn wir jemanden in der Sprechstunde haben, der depressiv ist und womöglich suizidgefährdet, dann hilft auch hier der kurze Draht. Luca Pflugfelder sieht nicht nur die Vorzüge für die Medizinerkollegen, sondern vor allem für die Bürger: „Am Ende gewinnen die Patienten.“

Seit mehreren Monaten haben sich die Mitglieder der Praxen regelmäßig getroffen, auch um auf den Umzug vorbereitet zu sein. Um kritische Situationen wie im vergangenen Sommer zu vermeiden, als für eine Woche nur eine einzige Praxis in ganz Espelkamp geöffnet war, stimmen die Praxen bereits ihre Planungen aufeinander ab. „Die Kommunikation kann durch das Ärztehaus sogar noch besser werden“, sagen die Kollegen. Kilian Bömeke ergänzt: „In unserer Praxis planen wir so, dass nie einer allein die Arbeit von Dreien erledigen muss.“

HNO-Praxis

Als positiv sehen die Hausärzte auch den Einzug der Facharztpraxis von Dr. Reza Adel-Manesh an, der seit 1997 in Espelkamp tätig ist. „Wichtig bei meiner Entscheidung für den Umzug waren die Synergien mit den anderen Praxen, die Möglichkeit, sich gegenseitig zu ergänzen“, sagt der HNO-Spezialist. Einen Vorteil sieht Adel-Manesh außerdem darin, dass das Ärztehaus bei der Suche von Nachfolgern einen Pluspunkt darstelle. Da er mit vielen Spezialgeräten arbeitet, benötigt der HNO-Fachmann viel Platz in den Praxisräumen. „Den habe ich jetzt schon und werde ihn auch im Medici haben“, sagt er. Dort stehen ihm ebenso wie den Praxen Bömeke-Frodermann-Hosp und der Praxis Pflugfelder 210 Quadratmeter zur Verfügung.

Eines wird es jedoch vorerst im Medici nicht geben: eine große Einweihungsfeier. „Aufgrund der Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist so etwas im Augenblick noch nicht möglich“, sagt Matthias Tegeler. „Selbst bei einem Tag der offenen Tür wäre man sehr schnell bei hunderten von Gästen.“ Allerdings sei die Lage hinsichtlich Corona sehr dynamisch: „Wir hoffen, dass es vielleicht im Herbst klappt.“