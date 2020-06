Für ihre Idee, eine Präsentation oder einen kleinen Film über Espelkamp ins Internet zu stellen, hat von Katharina Klassen-Junge, Sprecherin der Espelkamper Stadtführer, auch die Stadtführer-Kollegen Karin Keller und Karl-Heinz Tiemeier begeistern können. Schnell wurde ein Konzept für einen kleinen Film erstellt und ein Drehbuch verfasst. Als Kameramann konnte Willi Sander für das Projekt gewonnen werden. Er bekam nach der Präsentation des fertigen Films einen Präsentkorb von den Espelkamper Stadtführern für seinen ehrenamtlichen Einsatz überreicht.

Karin Keller spricht Kommentare

Karin Keller übernahm die Rolle der Sprecherin für den Imagefilm und saß oft bis in die späten Abendstunden im kleinen Filmstudio von Willi Sander, um die gedrehten Bilder von den Sehenswürdigkeiten Espelkamps mit den passenden Kommentaren zu unterlegen. Viele Textpassagen mussten mehrfach aufgezeichnet werden, bis am Ende alles zu Zufriedenheit der Beteiligten fertiggestellt war.

Die Dreharbeiten, der Schnitt und die Vertonung des Films nahmen viel Zeit in Anspruch. Den Espelkamper Stadtführern war es wichtig, dass neben der Kernstadt auch alle Espelkamper Ortschaften zu gleichen Teilen berücksichtigt wurden. Der Imagefilm zeigt unter anderem die Breslauer Straße, das Bürgerhaus und das Rathaus. Die Umgebung der Gabelhorst wurde aus großer Höhe vom Hochhaus Nummer 33 gefilmt. Neben vielen weiteren Sehenswürdigkeiten in der Kernstadt fanden alle Dörfer ihren Platz im Imagefilm. So wird von Frotheim die Klus und Brammeyers Scheune gezeigt, das Fiesteler Heimathaus ist zu sehen, sowie der jüdische Friedhof in Alt-Espelkamp.

An das Ende des Videos haben die Stadtführer einen Appell an die Zuschauer gesetzt. Denn so gelungen der Film auch ist, bleibt der Aufruf: „Besuchen Sie die junge Stadt doch einmal und nehmen Sie an einer Stadtführung teil.“

Link auf der Stadt-Website

Der Imagefilm ist ab sofort von der Internetseite der Stadt Espelkamp aus über einen Link zur Videoplattform Youtube zu finden sein und die Zuschauer neugierig auf Espelkamp sowie seine Ortschaften machen.

Die Stadtführer weisen darauf hin, dass alle Interessierten ihre Führungen auch über das Kulturbüro der Stadt Espelkamp buchen können. Als nächster Termin ist für den 5. September eine Fahrradtour entlang der Kleinen Aue mit dem Ziel Preußisch Ströhen in Zusammenarbeit mit den Stadtführern in Rahden geplant. In Kleingruppen werde auch dabei auf die derzeitig geltenden Hygieneregeln geachtet, betont Katharina Klassen-Junge und fügt hinzu: „Viele der bereits vorbereiteten Stadtführungen, die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, sollen im kommenden Jahr nachgeholt werden.“