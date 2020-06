Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte in der Nacht auf den 26. Januar dieses Jahres gemeinsam mit zwei unbekannten Mittätern in die Filiale des Kreditinstituts eingebrochen war. Bei dem Einbruch erbeuteten die Täter laut Staatsanwaltschaft insgesamt Bargeld im Wert von knapp 290.000 Euro.

Beim Abtransport der Beute wurden die Täter von der Mitarbeiterin eines Sicherheitsunternehmens gestört. Die Kriminellen verloren in der Nacht einen Teil des Bargeldes auf dem Fußweg. Es wurde ebenso von der Polizei sichergestellt wie das Fluchtfahrzeug und Tatwerkzeug, das an der Volksbank gefunden wurde. Der nun Verurteilte 52-Jährige wurde von der Polizei gefasst, die beiden Mittäter entkamen und sind offenbar noch auf freiem Fuß. Der von den Tätern verursachte Sachschaden an Bankgebäude und den Geldsicherungsanlagen beläuft sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf 74.000 Euro.

„Der 52-Jährige hatte vor Gericht ausgesagt, er sei nur zufällig am Tatort gewesen“, sagte Guis­kard Eisenberg, Pressereferent des Landgericht auf Anfrage dieser Zeitung. „Diese Aussage des Angeklagten bezeichnete der Richter bei seiner Urteilsverkündung als Quatsch.“ Mit dem Strafmaß von drei Jahren und sechs Monaten blieb das Gericht nur um drei Monate unter den geforderten von der Staatsanwaltschaft geforderten drei Jahren und neun Monaten.

Für das Verfahren waren ursprünglich auf vier Verhandlungstage vorgesehen. Doch das Landgericht fällte bereits nach dem zweiten Verhandlungstag das Urteil, nach den Plädoyers von Verteidiger und Staatsanwaltschaft.