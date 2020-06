Kleine Bastler erhalten Eisgutscheine

Die Kinder an den Espelkamper Grundschulen konnten aufgrund der Schulschließungen und des eingeschränkten Unterrichts nicht an ihren Bauwerken weiterarbeiten. Das Thema lautete diesmal „Das baue ich nach“. Alle sechs Grundschulen (Grundschulverbund Espelkamp-Süd mit den Teilstandorten Isenstedt, Frotheim und Benkhausen, Mittwaldschule Espelkamp, Grundschule am Auewald und die Johannes-Daniel-Falk Grundschule) nahmen an dem Wettbewerb teil – doch dann stand plötzlich „Home Schooling“ auf dem Stundenplan.

Preisgeld wird an sechs Schulen verteilt

Nachdem die Corona-Einschränkungen in den vergangenen Wochen nach und nach gelockert wurden, übergab Margrit Harting gemeinsam mit Ausbildungsreferentin Bianca Rüter der Mittwaldschule Espelkamp die Teilnehmerurkunden sowie für jedes Kind einen Eisgutschein im Wert von fünf Euro. Das Preisgeld von 1000 Euro wurde zu gleichen Teilen an alle sechs Schulen verteilt, also 175 Euro pro Schule. Groß ist auch schon die Vorfreude auf nächstes Jahr: Zehn Jahre Kitec wird bereits jetzt als große Jubiläumsveranstaltung mit vielen Überraschungen geplant.