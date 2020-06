Krisenjahr folgt auf Rekordjahr

Die gute Nachricht zuerst

„Wir haben 2019 ein außergewöhnlich gutes Jahr gehabt. Das beste seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) im Jahr 2008“, sagte er. Das Jahresergebnis 2019 liege um 8,5 Millionen Euro über den Planannahmen. Das habe in erster Linie an den Mehrerträgen im Vergleich zum Haushaltsansatz von insgesamt 10 Millionen Euro gelegen, an denen wiederum die Gewerbesteuereinnahmen mit 8,5 Millionen Euro den größten Anteil habe.

Die Aufwendungen hätten um 717.000 Euro niedriger gelegen als erwartet. „Wenn wir hier aber gut 500.000 Euro weniger an Personalaufwendungen haben, hat das andererseits Auswirkungen auf Arbeitsleistung und Qualität“, sagte er. Gestiegen seien aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen allerdings die Transferaufwendungen wie Umlagen oder auch der Beitrag zum Fonds Deutsche Einheit, der zum letzten Mal abgeführt wurde.

Investitionen verzögert

Horstmeier verwies darauf, dass Espelkamp bei den Investitionen um 5,4 Millionen Euro unter Plan gelegen habe. Oliver Vogt (CDU) und Paul Gerhard Seidel (Unabhängige) wollten wissen, woran das gelegen habe und ob man daran grundsätzlich in der Planung etwas ändern müsse. „Zum Teil geht es da um Kontingente, die in diesem Jahr noch nicht abgerufen werden konnten, wie etwa für die Maßnahmen des Programms Gute Schule 2020“, sagte der Kämmerer. Dazu gehören auch Projekte, bei den sich Verfahren länger hinzögen wie die „Gestaltung Kleine Aue“, das IG Netz oder die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. „Die sind aber für 2020 bestellt.“ Auch Zuwendungen zur Zweifachsporthalle am evangelischen Schulzentrum seien aufgrund von Verzögerungen noch nicht geflossen. „Wir achten darauf, dass die Maßnahmen begonnen werden“, erklärte Horstmeier.

Eigenkapitalquote 43 Prozent

Eine weitere Nachricht aus 2019 ist die Eigenkapitalentwicklung der Stadt. Im dritten Jahr in Folge konnte Espelkamp das Eigenkapital erhöhen, dass jetzt laut Kämmerer etwa 89 Millionen Euro beträgt. „Das entspricht einer Quote von 43 Prozent und ist im interkommunalen Vergleich sehr gut“, sagte er. Zudem konnte die Stadt sich um weitere 1,5 Millionen Euro entschulden, so dass die Verschuldung aus Investitionskrediten nun bei 5,9 Millionen Euro liegt. Das Umlaufvermögen stieg um etwa 15 Millionen auf fast 38 Millionen Euro. „Das heißt, wir haben eine sehr gute Liquidität.“

Ausfälle werden kompensiert

Und genau diese kommt Espelkamp nun in der Corona-Krise zugute. Laut Horstmeier haben inzwischen 13,6 Prozent der Espelkamper Unternehmen (76 von 558) eine Herabsetzung der Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer beantragt. „Das bedeutet 11,8 Millionen Euro Steuerausfälle, das entspricht 36 Prozent“, sagte Björn Horstmeier.

Der Kämmerer berichtete, dass dem Lagebericht der IHK Ostwestfalen-Lippe aus Mai 2020 zu entnehmen ist, dass die Kommunen im Kreis Minden-Lübbecke unterschiedlich betroffen seien. Dem Bericht zufolge wurden im Kreis Minden-Lübbecke (ohne Stemwede) bis Mitte Mai im gesamten Kreis Herabsetzungsanträge für Gewerbesteuervorauszahlungen in einer Gesamthöhe von rund 21 Millionen Euro gestellt. Darin war Espelkamp bereits mit 10 Millionen Euro enthalten.

Stadt investiert 14 Millionen

„Trotz der massiven Gewerbesteuerausfälle gibt es von Seiten der Stadt keine Einschränkungen bei den für 2020 geplanten Auszahlungen, für zum Beispiel Sozialleistungen und Zuschüsse an Vereine“, betonte der Kämmerer. Auch alle Investitionen im Jahr 2020 sollten durchführbar sein. Horstmeier nannte unter anderem das Feuerwehrgerätehaus Fabbenstedt, die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen oder auch den Medienentwicklungsplan für die Schulen, in dessen Rahmen digitale Endgeräte angeschafft werden sollen. Insgesamt seien für 2020 Investitionen in Höhe von rund 14 Millionen Euro vorgesehen. „Wir kürzen nicht, sondern investieren hier vor Ort“, sagte er und betonte, dass dies dank der guten Jahresergebnisse der vergangenen Jahre und der guten Liquidität möglich sei.

Dennoch habe die Stadt Espelkamp ein großes Interesse daran, dass Soforthilfen von Bund und Land für die Kommunen zeitnah kommen würden, sagte Björn Horstmeier. Der Kämmerer nannte in diesem Zusammenhang die zugesagte Kompensation der Gewerbesteuerausfälle und die vom Bund beschlossene Entlastung bei den Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (KdU) an Sozialleistungsempfänger: „Hier will der Bund künftig bis zu 75 Prozent übernehmen.“ Dies habe zur Folge, dass der Kreis Minden-Lübbecke als Träger der KdU-Leistungen künftig um rund 11,9 Millionen Euro jährlich entlastet werde. „Diese Summe muss der Kreis dann nicht mehr über die Kreisumlage von den Kommunen einsammeln. Für Espelkamp würde sich eine Entlastung von jährlich rund einer Million Euro ergeben.“ Der Kreis sei gehalten, diese Entlastung auch weiterzugeben.