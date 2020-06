Söderblom Gymnasium entlässt 160 Abiturienten ins Leben

Per Videostream wurden die jeweiligen Zeremonien in die Häuser auf die Bildschirme übertragen. 130 Klicks bei den ersten 55 Schülern im ersten Gottesdienst zeigten den Zuspruch der Öffentlichkeit, die diesmal zuhause bleiben mussten.

„Alles muss klein beginnen“

„Liebe Abiturientinnen und Abiturienten. Sie sind in Bewegung. Sie brechen auf. Bleiben Sie nicht stehen, bleiben Sie in Bewegung. Gehen Sie ihren Zielen und Träumen nach“, sagte Marie-Luise Schellong, Leiterin des Söderblom-Gymnasiums. „Alles muss klein beginnen“, zitierte sie das Motto, dass sich die Schüler selbst ausgesucht hatten. Vor acht oder neun Jahren seien viele von Ihnen als kleine Söderblömchen hier in der Schule angekommen – aufgeregt vor dem ersten Tag in der neuen Schule, ängstlich und gespannt.

„Heute sind Sie junge Erwachsene.“ Sie könnten stolz auf das sein, was sie geschafft haben. Sie hätten gelernt, geübt, Klausuren geschrieben, mündliche Prüfungen absolviert und Punkte gesammelt – Schellong betonte: „Sie haben in und trotz de Corona-Pandemie das Abitur geschafft. Wir, das Kollegium des Söderblom-Gymnasiums, sind stolz auf Sie“, versicherte Schellong.

Schüler haben Mut bewiesen

Christoph Bethke, Stufenleiter zitierte John Lennon, den ehemaligen Beatle, der einmal gesagt hat: „Leben ist das, was passiert, während du fleißig andere Pläne schmiedest.“ Unter diesem Satz könnten Schüler und Lehrer das Ende des Schuljahres und somit auch ihr Abitur betrachten. Bethke betrachtete die Abstandsreglungen mit Ironie: „Der Ostwestfale an sich tut sich mit der Abstandsvorgabe von 1,50 Meter dabei besonders schwer und sehnt das End herbei, um den gewohnten Abstand von vier Metern wieder einnehmen zu können.“

Die Videoübertragung verglich Bethke als falschen Film, als ein Drama, in dem die Schüler Autor und Hauptdarsteller seien – mit Happy End, einem glücklichen und erfolgreichen Ende: dem Abitur in der Tasche. Bethke bewunderte den Mut, den die Schüler insbesondere in einer Phase, in dem der Schulalltag und das öffentliche Leben durch Vorgaben geregelt waren – und bis heute ist, gemeistert haben. Viele unterschiedliche Herausforderungen wurden bewältigt.

Bethkes Dank ging an die Lehrer, Mitschüler, Familie und Freunde, durch die die Abiturienten ihre ganze Strahlkraft in allen Facetten entfalten konnten. „Beginnen Sie ein neues Werk, dessen Verlauf Sie in den Grundzügen alleine bestimmen“, appellierte Bethke an die Abiturienten. Dort wünschte er ihnen gute Nebendarsteller. Als wertvollen Tipp gab er ihnen mit auf den Weg: „Einer der besten Wegweiser für die Zukunft ist die Vergangenheit.“ Bethke wünschte den Abiturientinnen und Abiturienten für ihr persönliches neues Werk, das sie künftig schreiben und Akt für Akt in Szene setzen, nur das Beste, Gesundheit und vor allem Zufriedenheit.

„Bringt den Diamanten zum Scheinen“

Arthur Wall und Dirk Wankelmann richteten sich mit einer Videobotschaft stellvertretend für die Eltern und den Förderverein an die Abiturienten. Sie seien sich sicher, dass sie in ihrer Schulzeit das Rüstzeug für das Leben erhalten hätten. „Bringt den Diamanten zum Scheinen.“ In einer Videobotschaft der Schüler an die Schüler, bedauerten sie, dass es bedingt durch Corona keinen Abiball, keine Partys, nicht einmal ein gemeinsames Stufenbild geben konnte. Das sei ihnen schmerzlich bewusst.

Aber sie appellierten auch gegenseitig: „Corona hat uns viel genommen.“ Es würden aber wieder schöne Momente folgen. Anstatt dem, was sie verloren hätten, nachzutrauern, wollten sie sich auf das konzentrieren, was sie erwartet.