Von „Wünsch dir was“ bis „praktikabel“

Sachgebietsleiter Torsten Siemon sagte: „Variante 1 ist die große Lösung mit einem kompletten Neubau, vielleicht schon ein bisschen zu groß. Variante 2 wäre ein Umbau im Bestand der Alten Post. Und die dritte Variante ist die kleinste und basiert auf der Frage, was benötigen wir im Kern, um die Geschichte Espelkamps erlebbar zu machen.“ Er machte deutlich, dass es aus seiner Sicht bei der Entscheidung weniger um die Investition in den Bau gehe als vielmehr um die „laufenden Betriebskosten, die langfristig an der Stadt kleben bleiben“.

Die große Variante

Architekt Michael Pappert aus Bielefeld stellte konzeptionelle und baulichen Aspekte vor, während Ulrich Herrmanns (Hermanns Ausstellung Medien Transfer GmbH) ausführlich über die jeweiligen Kosten informierte.

Variante 1: Neubau statt Alte Post. Foto: Grafik Hermanns

Für die „große Variante“ präsentierte Pappert seinen Entwurf für einen Neubau an der Stelle der Alten Post. „Es ist als solitärer Baukörper mit einem markanten Erscheinungsbild geplant.“ Wichtige Merkmale des dreigeschossigen Baus seien der nahezu würfelartige Grundriss, ein Garten mit Außengastronomie und eine Dachterrasse mit einer „Sky-Lobby“, die auf das Gebäude aufgesetzt wäre.

Im Erdgeschoss wäre der Empfangsbereich mit Museumsshop, Garderoben und Toiletten. sowie Platz für Sonderausstellungen, Café und Gastrobereich. „Auch externe Veranstaltungen wären dort möglich“, sagte Pappert. Im ersten Stock wäre die Dauerausstellung, im zweiten Obergeschoss Raum für Büros, museumspädagogische Nutzung und ein Teilarchiv.

Laut Ulrich Hermanns belaufen sich die Investitionskosten für das Haus mit 1800 Quadratmeter Nutzfläche auf 7,7 Millionen Euro. An Betriebskosten mit Personal (210.000 Euro) ergäben sich jährlich 389.000 Euro (586.00 Euro inklusive Abschreibungen). Hermanns hatte bereits mögliche Einnahmen von 27.500 Euro gegengerechnet. Diese kämen aus Eintritt, Shop und Veranstaltungen. „Bei den Besucherzahlen rechnen wir immer sehr zurückhaltend.“ Eingerechnet würden auch 10.000 Euro an Sponsoring und Förderung.

Variante Umbau Alte Post

Bei der Variante 2 mit einem Umbau der Alten Post müsste das Raumprogramm im Vergleich zu Variante 1 nur geringfügig reduziert werden, sagte Pappert. Auch diese Variante hätte einen Grünbereich, Gastronomie und eine Terrasse. Im Untergeschoss sei neben Empfang und Büros, Archiv und sanitären Anlagen auch ein Raum für Ausstellungen und Veranstaltungen vorgesehen. Außen auf der Rückseite des Gebäudes müsse eine zusätzliche Fluchttreppe für die obere Etage installiert werden.

Variante 2: Umbau Alte Post mit Aufstockung Foto: Grafik Hermanns

Denn im Obergeschoss wären die Museumspädagogik, die Verwaltung und Teilarchiv untergebracht. Insgesamt sei die Fläche mit 1000 Quadratmetern schon deutlich kleiner als bei der großen Variante.

Architektonisch sticht bei dem Entwurf die „markante Aufstockung im Dachbereich“ hervor, auf die Michael Pappert besonders hinwies. Dieser Raum mit einer großen Fensterfront böte einen freien Blick auf den Platz und Fläche für Veranstaltungen.

Für diese Lösung errechnete Ulrich Hermanns eine Investition von 5,2 Millionen Euro. Die Betriebskosten lägen bei 325.000 Euro, wobei mit der selben personellen Ausstattung gerechnet werde wie bei Variante 1.

Die kleine Lösung

Die letzte vorgestellte Variante war mit nur 600 Quadratmetern Nutzfläche die kleinste, die die Planer vorstellten. Im Gebäude der Alten Post würde das Raumprogramm auf die Hälfte reduziert, sagte Michael Pappert. Dieses werde dabei nahezu komplett auf einer Ebene umgesetzt, nämlich im Erdgeschoss, erklärte der Architekt und fügte

Variante 3: Alte Post ohne großen Umbau. Foto: Grafik Hermanns

hinzu: „Das hat auch einen gewissen Charme.“

Im Foyer gäbe es eine Blickachse durch das Gebäude auf den Garten hinter dem Haus. Es werde weiterhin mit einem Empfang und Shop gerechnet, aber ohne Gastronomie. Über einen Aufzug könnte man barrierefrei in das Untergeschoss gelangen, wo neben Toiletten auch Lager und Werkstatt Platz fänden.

Als multifunktionaler Raum für museumspädagogische und andere Treffen oder Veranstaltungen ist bei dieser Variante ein etwa 45 Quadratmeter großer Anbau im Garten eingeplant. „Das wäre ein einfacher Baukörper, nicht unterkellert“, sagte Pappert. „Die Baukosten beschränken sich dabei auf die Fassade und bauphysikalische Arbeiten. Denn das Obergeschoss der Alten Post bliebe so wie es ist.“

Nur eine volle Stelle

Ulrich Hermanns nannte für die kleine Lösung Investitionskosten mit Anbau und Ausstellung von 3,1 Millionen Euro. „Sollte das Obergeschoss als Wohnraum genutzt werde, wäre zu prüfen, ob das Probleme bei der Förderung bedeuten würde“, sagte der Fachmann. Die laufenden jährlichen Betriebskosten für Variante 3 sind nach seiner Berechnung mit 190.000 Euro (ohne Abschreibungen ebenso deutlich niedriger als bei den ersten beiden. Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass die Personalkosten dabei nicht 210.000 Euro betrügen, wie bei beiden anderen Planungen, sondern nur etwa 110.000 Euro. Der Experte für Museen und Ausstellungen sagte, es seien weniger Besucher bei Variante 3 zu erwarten: „Das kleinere Angebot bringt geringere Attraktivität mit sich. Der andere Auftritt wird auch marketingtechnisch nicht dieselbe Reichweite haben.“

Liesel Steinkamp (Grüne) sagte: „Es steht und fällt alles mit dem Personal.“ Daraufhin erläuterte Hermanns, dass es bei Variante 3 nur eine hauptamtliche Stelle gebe, die alles koordiniere, wie Dauer- und Sonderausstellung, ehrenamtliche Unterstützung, Führungen und Marketing. Weitere Aufgaben müssten mit dem Bestandspersonal der Stadt erledigt werden oder etwa beim Kassendienst mit Minijobs. Volontariate oder ehrenamtliche Führungen, die bezahlt würden, wären möglich. Nur eine Person, „das ist problematisch“, befand Steinkamp.

Ulrich Hermanns betonte, dass die Politiker anhand dieser Prognose beurteilen könnten, „wohin die Reise bei der jeweiligen Ausstattung geht“. An einigen Stellschrauben könne auf Basis dieser Planung noch gedreht werden, zum Beispiel beim Personal oder Öffnungszeiten.

Laufende Kosten wesentlich

Bürgermeister Heinrich Vieker sagte, dass es bei der Finanzierung auch um die Fördermittel gehe. „Aber die laufenden Kosten und Personalkosten hauen mehr rein.“ Er erinnerte daran, dass es seitens der Politik Konsens dazu gegeben habe: „Es wurde gesagt, die laufenden Kosten dürfen nicht höher liegen als die für das Waldfreibad. Das wären 250.000 Euro jährlich.“

Ausschussvorsitzender André Stargardt erklärte, er werde die Präsentation an alle Fraktionen schicken. Er hoffe, dass sich alle bis zum Ende dieser Wahlperiode auf eine Variante einigen könnten. „Es steht diesem Rat zu und erst recht dem Bürgermeister, sozusagen als letztes großes Geschenk – das Haus der Geschichte auf den Weg zu bringen“, sagte er.

Kommentar

Natürlich ist es im Augenblick ein ausgesprochen ungünstiger Moment, sich mit größeren Investitionen wie dem „Haus der Geschichte“ zu befassen. Die Corona-Krise minimiert Spielräume für freiwillige Leistungen der Stadt. Aber der Wunsch besteht schon so lange, dass es gut ist, dass jetzt konkrete Planungen vorliegen, wie die Historie der Stadt in zeitgemäßer Form erlebbar gemacht werden kann. Dass zu dem Projekt noch in diesem Jahr eine Entscheidung fiele, wäre wünschenwert. Denn die Umsetzung würde selbst dann noch Jahre in Anspruch nehmen.Arndt Hoppe