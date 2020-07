„Wir wollen Bilder sprechen lassen und mit diesem Video zeigen, wie gut sich Espelkamp in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Durch eine nachhaltige und umsichtige Stadtentwicklung ist es gelungen, den Einklang zwischen Natur, dem Technologiestandort und einem lebenswerten Wohnort zu bewahren“, sagt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Detlef Beckschewe.

Moderne Mittelstadt

Er erläutert dazu: „Wohnen in einer neuen, modernen Mittelstadt oder in gewachsenen, beschaulichen Dörfern: Beides ist in Espelkamp sehr gut möglich. Wichtig für uns war, die abwechslungsreiche, reizvolle Kulturlandschaft aus weiten Feldern, Wiesen und hellen Mischwäldern sowie die acht Ortschaften darzustellen.“ Zu sehen sind in dem Video unter anderem die großen, zusammenhängenden und schön gestalteten Parks und Grünzüge bis in die Stadtmitte.

Es werde deutlich, dass man in der jungen Stadt im Grünen das Leben auf dem Land mit all seinen Vorteilen genießen könne. „Man sieht sehr gut die Verbindung der Vorteile des Lebens in der Stadt mit dem Leben auf dem Land wie in kaum einer anderen Stadt der Region“, sagt Beckschewe.

Farkonzepte

Darüber hinaus kämen auch die Farbkonzepte national und international bekannter Designer – wie Friedrich Ernst von Garnier oder auch Götz Keitel – zur Geltung. Das Video der Espelkamper CDU ist unter folgender Adresse zu sehen.