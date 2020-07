Dort entstand in der Abzugshaube ein Feuer, das letztlich dazu führte, dass der Zug Mitte ausrücken musste, um die Flammen zu ersticken. „Verletzt wurde niemand“, wie Einsatzleiter Jörn Stratmann-Sablotny im Gespräch mit dieser Zeitung erklärte.

17 Einsatzkräfte

Gegen kurz vor 11 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Insgesamt 17 Feuerwehrkräfte rückten mit zwei Fahrzeugen aus – in Richtung Nordstadt. Auch ein Rettungswagen machte sich umgehend auf dem Weg.

Am Imbiss angekommen, lokalisierten die Einsatzkräfte, teilweise unter Atemschutz, schnell die Flammen. „Das war nicht ganz so einfach“, erklärte der Einsatzleiter. Denn das Feuer befand sich in der Abzugshaube – glücklicherweise aber vor allem im Bereich außerhalb des Imbisses.

Mit schwerem Geräte wurde zunächst die Abzugshaube und dann auch ein Teil vom Dach geöffnet, um die Brandherde zu ermitteln und zu löschen. „Das war schon Fummelarbeit“, meinte Stratmann-Sablotny. Bei dieser Feinarbeit wurde auch auf die Dienste einer Motorsäge zurückgegriffen

Löschwasser

Sowohl die Mitarbeiter des Imbiss wie auch Kunden hatten sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits vom qualmenden Imbiss-Stand entfernt. Letztlich gelang es den Rettungskräften, das Feuer in der Abzugshaube zu löschen. Der Innenraum des Standes wurde vom Feuer nur wenig in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr konnte nach etwa einer Viertelstunde vermelden, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Im Anschluss daran folgten noch weitere Kleinarbeiten, die die Rettungskräfte bis in die Mittagsstunden am Einsatzort hielt. Die Ursache für den Brand vermutet die Feuerwehr in einem technischen Defekt innerhalb der Dunstabzugshaube.

Umleitung

Während der Löscharbeiten leiteten sowohl die Feuerwehr wie auch die Polizei den ankommenden Verkehr auf dem Supermarktparkplatz weiträumig am Imbiss vorbei.