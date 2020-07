Aufgrund des Coronavirus und dem nötigen Abstand , den es zu den Mitmenschen einzuhalten gilt, hat das Museum auf Schloss Benkhausen in den vergangenen Wochen an einer Alternative zu den beliebten Museumsführungen gearbeitet. Die Besichtigungen können unter den derzeitigen Infektionsschutzmaßnahmen noch nicht wieder erfolgen.

„Wir haben in den vergangenen Wochen kurze Führungsvideos zu vielen Exponaten in der Ausstellung gefilmt“, erklärt Digital-Expertin Fabiana Kresse. Die verschiedenen Personen des Museumsteams, die gewöhnlich „analog“ durch die Ausstellung führen, erklären darin historische Zusammenhänge, Funktionsweisen sowie die Technik der Exponate und führen diese dabei natürlich auch vor. „So ist es den Besucherinnen und Besuchern möglich, sich ihre eigene individuelle Führung durch das Automatenmuseum zusammenzustellen“, verdeutlicht die Mitarbeiterin des Espelkamper Museums.

Flächendeckendes WLAN

Die technische Voraussetzung, um in den Genuss der digitalen „Privatführung“ zu gelangen, ist das Mitbringen des eigenen Smartphones oder Tablets mit Internetzugang. Eigens für dieses Angebot wurde auf der gesamten Ausstellungsfläche flächendeckendes WLAN eingerichtet.

Mit Hilfe der bewährten QR-Code-Technik lassen sich die kleinen Führungsvideos kinderleicht in der Ausstellung aufrufen und abspielen. „Falls es dennoch zu technischen Problemen kommen sollte, stehen wir als Museumsteam natürlich zu jeder Zeit mit Rat und Tat zu Seite“, verspricht Kresse

Das digitale Führungsangebot richtet sich gezielt an die ganze Familie. Von den Kindern über die Eltern bis hin zu den Großeltern verspricht diese Führung Unterhaltung – und das, während man sich im eigenen Tempo durch Dauer- und Sonderausstellung bewegt.

Es ist also auch in Zeiten der Corona-Pandemie möglich, eine Reise in die Vergangenheit im Deutschen Automatenmuseum zu unternehmen – mit den Medien der Zukunft.

Öffnungszeiten

Weitere Informationen zum Automatenmuseum erhalten alle Interessierten auch auf der Homepage www.deutsches-automatenmuseum.de.

Die Öffnungszeiten des Automatenmuseums, das auf dem Gelände von Schloss Benkhausen ansässig ist, sind Dienstag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr – auch während der Sommerferien.