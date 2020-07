Virtuose Klänge, die beeindrucken

Bereits eine halbe Stunde vor Konzertbeginn bildete sich nach kurzer Zeit eine lange Schlange vor dem Seiteneingang der Thomaskirche. Das Orgelkonzert mit Organistin Liga Auguste und Saxophonistin Santa Bukovska unter dem Motto: „Im Gebet – Musik für Saxophon und Orgel“ stieß auf sehr großes Interesse. Kantor Tobias Krügel und sein Team achteten darauf, dass die Abstände eingehalten wurden. Auch das Tragen einer Mund-Nasen-Maske bis zum zugeteilten Sitzplatz war geboten. Alle Besucher mussten sich zu Beginn unter Angabe ihrer Sitzplatznummer und ihrer Anschrift in Namenslisten eintragen. So nahm dieses notwendige Prozedere ein wenig Zeit in Anspruch bis alle der maximal 100 erlaubten Besucher ihren Sitzplatz mit Abstand zu den weiteren Besuchern eingenommen hatten.

Nicht alle Interessierten fanden Platz

Kantor Tobias Krügel bedauerte es sehr, dass einige Interessierte aufgrund der beschränkten Besucherzahl wieder nach Hause geschickt werden mussten. „Das heutige Orgelkonzert ist in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes, gerade auch in diesen Zeiten, und weil wir ein Orgelkonzert plus ein weiteres Instrument hören werden. Ich habe Orgel und Saxophon selbst bisher nur in einem Ensemble gehört und noch nicht die Kombination aus Orgel und Solosaxophon“, sagte Krügel. „Unsere Orgel geht jetzt besser und klingt auch viel, viel schöner dank der wunderbaren Arbeit unseres Orgelbauers Mathias Johannmeier.“

Es folgte ein Orgelkonzert mit modernen Werken aus dem 20 Jahrhundert, die von den Musikerinnen teilweise für die Orgel speziell arrangiert wurden. Die Saxophonistin Santa Bukovska und die Organistin Liga Auguste, die als Kantorin in Vlotho arbeitet, haben beide lettische Wurzeln. Beide haben auch an der Musikakademie Jazeps Vitols in Riga studiert, begegnet sind sie sich aber erst später und geben seit einiger Zeit gemeinsame Konzerte. Kantor Tobias Krügel und Organistin Liga Auguste kennen sich aus der gemeinsamen Studienzeit an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford.

Zwischenapplaus

Die Konzertbesucher genossen sichtlich das Orgelkonzert, dass insbesondere in Corona-Zeiten für alle etwas Besonderes war. Die Thomaskirche bot den akustischen Raum, um die restaurierte Orgel der Thomaskirche in ihrer vollen Pracht erklingen zu lassen. Ein Hörgenuss. Liga Auguste entzückte mit ihrem Orgelspiel das Publikum. In Kombination mit der virtuosen Saxophonistin Santa Bukovska, die auch in einem Solostück ihr Können zeigte, war diese Station des Orgelsommers ein wunderbares, musikalisches Erlebnis. Immer wieder ließen sich die Zuhörer zu einem kurzen Zwischenapplaus hinreißen, etwa bei den zeitgenössischen Werken ,,Sommeraufgangsserenade“ von Romulds Jemaks und ,,Perpetuum mobile“ von Aivars Kalejs.

Gegen Ende des Konzertes gab es viel Applaus, einige Besucher erhoben sich dazu von den Plätzen, um ihre Anerkennung auszudrücken. Erst nach einer Zugabe endete das einstündige Konzert in der Thomaskirche. Ein Konzert in Corona-Zeiten bleibt für alle noch ungewohnt und ist eine besondere Herausforderung. Wunderbar, dass Konzerte durch die Orgelsommerreihe des evangelischen Kirchenkreises Lübbecke wieder ermöglicht werden.