Ein Schnellbus wäre toll

Der Schnellbus könnte auf einer möglichen Buslinie von Lemförde über Espelkamp bis nach Minden fahren. Hintergrund: Von den Bahnhöfen in Lemförde und Minden gibt es bereits jetzt sehr gute Verbindungen zu den Städten Osnabrück, Bremen und Hannover. Mit der Eurobahn existiert bereits eine gute Anbindung der Städte Herford und Bielefeld. Eventuell könnte abends eine weitere Fahrt ergänzt werden.

Nachtbus gewünscht

Des Weiteren wünscht sich der Jugendbeirat in puncto Öffentlicher Personennahverkehr: Die Ortsteile müssen in den Stadtverkehr eingebunden werden, die Nachbarkommunen sollten angebunden werden. Busse sollten im Stundentakt fahren und auch am Wochenende sollte der Verkehr rollen. Der Stadtverkehr sollte kosenlos oder zumindest günstig sein. Miet-E-Bikes für die Stadt wären eine gute Lösung. Um den Besuch von Abendveranstaltungen wie Konzerten oder Diskotheken mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermöglichen, wäre am Wochenende die Einrichtung eines Nachtbusses eine weitere Idee. Konkret fordert der Jugendbeirat ein Buswartehaus für die Haltestelle am Bauschlingenweg (Ost).

Die Versammlung hätte gerne weitere Vorschläge und Ideen beraten oder über sie abgestimmt. Leider lagen keine Protokolle aus den Sitzungen anderer Arbeitsgruppen vor. „Das wollen wir in Zukunft wieder einführen“, sagte Narjis Lehna.

Fragen an Bürgermeisterkandidaten

Konkreter wurde sie, als sie auf das unentschuldigte Fehlen einiger Beiratsmitglieder hinwies. Diesbezüglich hat die Versammlung darüber abgestimmt, die Satzung so zu ändern, dass das mehrmalige unentschuldigte Fehlen zum Ausschluss aus dem Jugendbeirat führen kann.

Eine wichtige Aufgabe für die nächsten Tage soll das Erstellen eines Fragenkatalogs für ein Interview mit den Bürgermeisterkandidaten sein. Der Jugendbeirat könnte sich vorstellen. die Bewerber zeitnah ins Isy 7 einzuladen und fordert alle Kinder und Jugendlichen aus Espelkamp auf, Fragen und Wünsche, die an den zukünftigen Bürgermeister gerichtet werden sollen, zu formulieren: „Uns interessiert eure Meinung. Wir möchten eure Interessen vertreten. Wenn ihr in Espelkamp wohnt und unter 20 Jahre alt seid, schreibt uns.“ Kontaktadresse dazu ist die E-Mail-Anschrift der Vorsitzenden lehnanarjis@outlook.de sowie jugendfoerderung@espelkamp.de.

Thema Beyblade-Arena

Weiterer Tagesordnungspunkt beim Jugendbeirat war die Anschaffung einer Beyblade-Arena, in der moderne Kreisel-Wettkämpfe ausgetragen werden können – ein beliebtes Trendspiel, das den Kinderladen im Isy 7 bereichern soll. Der Jugendbeirat will dafür einen Teil seiner von der Stadt zur Verfügung gestellten Mittel einsetzen. Jetzt soll ermittelt werden, was das Spiel kostet.

Anstatt wie sonst im Rathaus soll die nächste Jugendbeiratssitzung erneut im Isy 7 veranstaltet werden. Dazu lädt der Jugendbeirat seine Mitglieder für Dienstag, 18. August, 17 Uhr, ein.