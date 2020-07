Drei Sonntagsöffnungen geplant

Wie Thorsten Blauert erläuterte, hat sich die NRW-Landesregierung entschlossen, verkaufsoffene Sonntage zuzulassen, obwohl es den eigentlichen Anlass dafür – größere öffentliche Veranstaltungen – aufgrund der Corona-Pandemie mindestens bis 31. Oktober nicht mehr geben wird. Anlass für die Verkaufsöffnung soll stattdessen die Förderung des Einzelhandels in der aktuellen Ausnahmesituation sein. Stadtmarketing-Geschäftsführer Willy Hübert sagte, das NRW-Wirtschaftsministerium habe sich das Ladenöffnungsgesetz sehr genau angeschaut. Es hätte sich durchaus die Möglichkeit gezeigt, dass auch andere Sachgründe als Veranstaltungen angeführt werden könnten, um Sonderöffnungen der Geschäfte zu genehmigen. „Der Erlass des Landes dazu ist raus. Demnach ist es in diesem Jahr zulässig, verkaufsoffene Sonntage durchzuführen“, sagte Hübert.

Antrag an Politik ist gestellt

In Espelkamp ist das City-Fest bereits abgesagt, insofern gibt es nach der normalen Genehmigungslage keine Möglichkeit, sonntags die Geschäfte zu öffnen. Und auch beim Weihnachtsmarkt ist noch nicht klar, ob und wenn ja in welcher Form er gefeiert wird. Und dass die Gewerkschaft sehr genau darauf achtet, dass es wirklich entsprechende Anlässe in unmittelbarer von Sonntagsöffnungen gibt, hatten die Klagen vergangener Jahre gezeigt. Insofern standen die Zeichen in diesem Jahr nicht gut, obwohl Verbandsvertreter und Politiker allerorten gerade wegen der gesunkenen Kauflaune der Verbraucher nach Impulsen für den Handel gerufen haben. Darauf reagiert die NRW-Landesregierung nun.

Wie Hübert erläuterte, habe eine Abfrage der heimischen Einzelhändler großes Interesse ergeben. „Wir haben vom Stadtmarketing aus jetzt einen entsprechenden Antrag bei der Stadt gestellt, der noch von den politischen Gremien beraten und beschlossen werden muss“, sagte Hübert. „Wir hoffen, dass die Politik nicht Nein sagt.“ Denn zwar gebe es bereits einen politischen Beschluss in Espelkamp, verkaufsoffene Sonntage sobald wie möglich abzuhalten, so Vorsitzender Thorsten Blauert, aber die neuen rechtlichen Grundlagen würden einen neuen Beschluss erforderlich machen.

Ideen für Begleitprogramm

Auch über ein Begleitprogramm macht man sich im Rathaus Gedanken. „Die Ideen sprudeln“, sagt Willy Hübert und berichtet, dass es speziell am 27. September Überlegungen zu kleinen, verteilten Aktionen in der Stadt und den Randbereichen gibt, denn auch nicht zentral gelegene Geschäfte dürfen sich anschließen. Mit einem Pendelverkehr könnten diese Orte verbunden werden. Sogenannte Walking-Acts, wie sie bei vielen Straßenfesten inzwischen dazugehören, sollen außerdem für Flair sorgen.

Die heimische FDP-Landtagsabgeordnete lobte den Erlass der schwarz-gelben Landesregierung zu den Sonntagsöffnungen als ein „wichtiges Instrument, um auf die Folgen der Corona-Krise zu reagieren“. So solle es dem Einzelhandel ermöglicht werden, zumindest einen Teil der wegfallenden Umsätze auszugleichen. Von „attraktiven Besucheranreizen“ könne Espelkamp profitieren.

Kritische Stimme aus der SPD

Hartmut Stickan von der Espelkamper SPD ist anderer Meinung: „Verkaufsoffene Sonntage ohne Rahmenprogramm locken keine zusätzlichen Kunden in unsere Städte, sondern nur in die großen Shoppingmals und Outletcenter, wo der Einkauf alleine ein Erlebnis sein kann. Diese Einkaufszen-tren liegen aber in und um die Großstädte und nicht in Espelkamp oder im Lübbecker Land.“