„Ich bin entscheidungsfreudig“

Die Corona-Pandemie hat der Alt-Espelkamperin zwar nicht nur in ihre Feierpläne für ihren 40. Geburtstag hineingefunkt, sondern auch ihren Wahlkampf stark beeinflusst. Ihrer Motivation, für den Einzug ins Bürgermeisterbüro zu kämpfen, hat das aber keinen Abbruch getan. Über die sozialen Medien, aber auch an den Haustüren versucht sie, die Menschen von ihren Ideen zu überzeugen. Und wenn es Corona zulässt, soll es auch noch eine Radtour geben. Die soll alle Dörfer miteinbinden. Auch eines ihrer Ziele: „Mir ist es wichtig, dass die jeweilige Ortskultur aufrechterhalten wird und ich möchte die Dorfgemeinschaften und örtlichen Vereine unterstützen und finanziell fördern“, führt sie auf ihrer Homepage aus.

Verwaltung war zweite Wahl

16 Jahre lang hat Melanie Detering-Vehlber im Espelkamper Rathaus gearbeitet. „Dabei habe ich gesehen, an welchen Stellen es besser laufen könnte“, sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. „Es gibt dort tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit guten Ideen, aber sie müssen eben auch gefragt werden“, sagt die Diplom-Verwaltungswirtin. Im Grunde habe sie sich schon länger vorstellen können, als Bürgermeisterin für ihre geliebte Heimatstadt Verantwortung zu übernehmen. Aber dazu habe sie Abstand zur Stadtverwaltung für notwendig erachtet. Mit ihrem Wechsel 2018 zur Mindener Kreisverwaltung im Zuge der sogenannten Redelegation (von Aufgaben der Sozialverwaltung von der Stadt zum Kreis) sei diese Distanz zwar eingetreten, dafür ließ ihr die neue Aufgabe als eine stellvertretende Leiterin im Bereich der Leistungsgewährung aber kaum Luft für weitere Pläne. „Aber dann hat mich die SPD im Januar 2019 angefragt, ob ich mir eine Bewerbung vorstellen könnte “, berichtet Detering-Vehlber. Mit der Unterstützung ihrer Familie im Rücken, habe sie sich dafür entschieden. „Ich hatte in Espelkamp immer Menschen, die für mich da waren. Das ist auch ein Grund, warum ich diese Stadt so liebe“, sagt die wiederverheiratete Mutter einer 13-jährigen Tochter, die in einer Patchwork-Familie lebt und noch zwei weitere Kinder (17 und 20) hinzugewonnen hat.

Viel fürs Leben gelernt hat die 40-Jährige auch auf dem Campingplatz der Familie in Schmalge, wo sie aufgewachsen ist. „Ich hatte dort die verschiedensten Menschen um mich herum und weiß, worauf es im Miteinander ankommt“, sagt Melanie Detering-Vehlber. Ihr Vater Werner Vehlber war selbst politisch aktiv, und die Sitzungen der CDU-Fraktion fanden häufig in der Campingplatz-Kneipe statt. Heute führt ihr Bruder Thomas den Betrieb weiter. Sie wollte eigentlich Sport oder Medizin studieren, doch eine langwierige Sehnenverletzung machte ihr einen Strich durch die Rechnung. „Mein Vater sagte damals: Mach erst mal eine Ausbildung in der Verwaltung, danach unterstütze ich dich, wenn du studieren willst.“

Parteilos zu bleiben, war der konfessionslosen Söderblom-Abi-turientin von Anfang an wichtig. „Für mich würde das als Bürgermeisterin auch bedeuten, alle Fraktionen gleichermaßen zu informieren“, sagt sie. Zu ihrer Freude, habe die SPD dies respektiert. Sie sei frei, ihre Themen zu verfolgen, habe aber viele Schnittmengen mit dem Programm der SPD.

Ideen und Transparenz

Zu den Dingen, die die Kandidatin gerne voranbringen möchte, gehört auch der Mobilfunk- und Breitbandausbau. Am eigenen Leib erlebt sie, was es heißt, keine guten Verbindungen zu haben. In ihrem Heim in Alt-Espelkamp sei schon so manches Telefonat mit Bürgern unterbrochen oder gestört worden. Um so mehr freue sie sich, dass ihre ganz analoge „Ideenkarten“-Aktion viel Resonanz gehabt habe und sie diverse Anregungen von Bürgern erhalten habe. Darunter auch der Vorschlag, auf dem Borås-Park einen Wasserspielplatz mit Sonnenschutz-Segel einzurichten. Eine tolle Idee, findet Melanie Detering-Vehlber.

Als Bürgermeisterin würde sie gerne Bürger stärker als bisher etwa über Informationsveranstaltungen in Entscheidungsprozesse einbeziehen. Das behindere nicht, ist ihre Meinung, eher im Gegenteil: „Wenn man viele Meinungen kennt, ergibt das die besten Kompromisse. Ich bin durchaus entscheidungsfreudig.“

Sie habe auch keinerlei Berührungsängste mit den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in Espelkamp, möchte auch da ins Gespräch kommen und sich Dinge vor Ort persönlich anschauen. „Ich bin für eine inklusive Gesellschaft, und das meine ich nicht nur in Bezug auf behinderte Menschen“, sagt Detering-Vehlber. Sie fordert, dass das Quartiersmanagement mit seinen guten Ansätzen trotz Auslaufen des Förderprogramms weitergeführt wird. „Wir müssen schauen, wie wir diese Arbeit verstetigen können“, sagt sie.

Auf soziale Mischung achten

Unter dem Stichwort „Sozialpate“ oder „Hauptamtlicher für das Ehrenamt“ will sie eine Stelle einrichten, die Angebot und Nachfrage vor allem im ehrenamtlichen Bereich koordiniert. Dass hier auch die CDU ansetzt, findet sie gut, weil es so zu einer Mehrheit für die tatsächliche Umsetzung kommen kann.

Durch ihre berufliche Aufgabe sind Melanie Detering-Vehlber auch die Nöte von Hartz-IV-Empfängern vertraut. Sie sollten nicht vergessen werden, wenn über die Entwicklung der Stadt nachgedacht werde. „Wir sollten die Fehler der Vergangenheit vermeiden und künftig bei neuen Wohnbaugebieten auf eine bessere soziale Mischung achten“, sagt Detering-Vehlber. Sie fordert zur Stadtentwicklung ein Konzept, das eine Gesamtschau bietet und so Ziele und Etappenziele für einen längeren Zeitraum vorgibt. Miteinbezogen werden sollten neben Innenstadt und Einzelhandel auch die Dörfer und die Mobilität, also Straßenwege und ÖPNV.

Wichtig ist der 40-Jährigen auch das Thema Bildung. Als Stadt könne Espelkamp zwar keinen Schulunterricht gestalten, wohl aber auf das Programm der Volkshochschule Einfluss nehmen und Klimaschutz oder politische Mitwirkung nach vorn bringen. Auch könnten Schüler zur Teilnahme an Ratssitzungen eingeladen werden. Beim Klimaschutz möchte die Parteilose den Radverkehr und den ÖPNV fördern, den Anschluss an Fernwärme verpflichtend machen, wo entsprechende Netze vorhanden sind, und die beschlossene Einstellung eines Klimamanagers vorantreiben.