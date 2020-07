Den Wurzeln des Altkreises auf der Spur

Sollte sich diese Vermutung bestätigen, würden nicht nur die Wurzeln von Schloss Benkhausen älter als 500 Jahre sein, die Ergebnisse wären auch ein wichtiges Zeugnis für die Geschichte des Altkreises Lübbecke, dessen Anfänge im 12. und 13. Jahrhundert bislang weitgehend im Dunkeln liegen.

Vorgehen

Um Licht in die Sache zu bringen, wird die LWL-Archäologie für Westfalen den Boden des Grabhügels wissenschaftlich untersuchen und anhand von Proben zeitlich genau bestimmen. Angelika Gauselmann und Larissa Mattlage (Schloss Benkhausen), Sylvia Blaha (Gauselmann-Gruppe), Dr. Hans-Otto Pollmann (LWL-Archäologie für Westfalen) mit einem Team von Wissenschaftlern sowie Thorsten Blauert (Stadt Espelkamp) kamen nun am Ort des Geschehens zusammen, um das weitere Vorgehen zu erörtern.

Die archäologischen Arbeiten werden von Unternehmer Paul Gauselmann finanziert, der die Kosten vollständig übernimmt. „Als heimatverbundener Mensch habe ich mich schon immer für die Geschichte unserer Region interessiert. Ich freue mich, wenn die Arbeiten einen Beitrag dazu leisten, nicht nur neue Erkenntnisse über Schloss Benkhausen, sondern möglicherweise auch über die Wurzeln des Altkreises Lübbecke zu liefern“, erklärt Paul Gauselmann. Die Vermutung ist, dass die Historie des Grabhügels rund 800 Jahre zurückreicht – und vielleicht sogar noch weiter.

Rollender Stein

Den Stein ins Rollen gebracht hat der ehemalige Ortsheimatpfleger Karl-Friedrich Hüsemann, als er über einen Tagebucheintrag von Sophie von Kossecki (geb. von dem Bussche Münch) stolperte, der Tochter des letzten Schlossherrn von Benkhausen. Sie schrieb, dass der Hügel, auf dem ihr Großvater ein Denkmal errichten ließ, früher „ein Hühnengrab“ gewesen sei. „Dieser Eintrag legt nahe, dass es in Zusammenhang mit dem Hügel noch etwas gibt, das vor den bekannten Aufzeichnungen rund um die Familie Bussche Münch und Schloss Benkhausen liegt – und das möchten wir herausfinden“, erläutert Dr. Hans-Otto Pollmann, wissenschaftlicher Referent der LWL-Archäologie. Dr. Pollmann wird die Arbeiten leiten und die Ergebnisse präsentieren.

Drei Varianten

Drei Varianten sind denkbar: Sollte es sich tatsächlich um ein Hünengrab handeln, könnten die Wurzeln des Grabhügels sogar bis 3000 vor Christus zurückreichen. Denn solche aus Findlingen bestehenden Großsteingräber sind in erster Linie aus der Jungsteinzeit bekannt. Es könnte sich aber auch um einen Grabhügel aus der Bronzezeit handeln, der sich eher auf die Zeit um 1500 vor Christus datieren ließe.

Da ein solcher Platz schon damals in einer feuchten Niederung lag, ist die dritte Möglichkeit am wahrscheinlichsten: dass auf dem Hügel früher eine so genannte Motte, eine Turmhügelburg, stand. Motten waren Vorläufer der befestigten Burgen und bestanden meist aus einem hölzernen Turm, der auf einem künstlich angelegten Erdhügel errichtet wurde. Oft waren die Türme von einem Wassergraben umschlossen – und ein solcher Wassergraben verläuft auch um die Grabstätte von Schloss Benkhausen. „Die Lage wäre ideal für eine Turmhügelburg gewesen“, erklärt Dr. Pollmann.

Turmhügelburg

Würden die Untersuchungen tatsächlich auf den Standort einer Turmhügelburg schließen lassen, wäre dies der erste Nachweis für den Altkreis Lübbecke. Schloss Benkhausen hätte nicht nur einen mittelalterlichen Vorgänger gehabt, es wäre auch ein wichtiges historisches Zeugnis für die gesamte Region. „Es sind sehr interessante Untersuchungen, die auch die Anfänge der Region und der Stadt Espelkamp näher beleuchten würden“, erklärt Thorsten Blauert, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Bauen in der Verwaltung.

Die archäologischen Arbeiten sind im September geplant. Dann werden verschiedene Bohrungen vorgenommen, um Bodenproben zu entnehmen. Das geschichtete Material wird anschließend von Geo-Archäologen sowie einem Botaniker auf historische Überreste untersucht und von Spezialisten im Labor zeitlich genau bestimmt. „Wir hoffen, die Zusammensetzung des Hügels dadurch einzelnen Epochen zuordnen zu können“, erläutert Dr. Pollmann. So soll etwas Licht in die Vorgeschichte des Grabhügels gebracht werden.