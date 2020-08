Restaurierte Karte offiziell vorgestellt

Espelkamp (JP). „Ich habe mich selten so darüber gefreut, dass ich für Frotheim etwas tun kann.“ Wilhelm Stockmann aus Frotheim ist begeistert, dass die Restauration der alten Karte des Alten Amtes Gehlenbeck so gut gelungen ist. Er hat das vorher in seinem Besitz befindliche historische Exponat aus dem Jahr 1936 dem Stadtmarketingverein Espelkamp gestiftet.

Von Westfalen-Blatt