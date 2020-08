Auch das Amt des Schatzmeisters im Kreisverband der Partei stellte Sprick während der Sitzung zur Verfügung. Diesem Wunsch entsprach der Kreisvorstand der Partei. Kommissarisch übernimmt dieses Amt Sylke Rolfsmeyer.

Sprick wurde im Mai dieses Jahres wegen Untreue vom Schöffengericht verurteilt – zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Die Bewährungszeit ist auf drei Jahre ausgelegt.

Diesen Sachverhalt hatte er offensichtlich gegenüber seiner Partei verschwiegen. Sebastian Landwehr jedenfalls zeigte sich von den Geschehnissen am Mittwochnachmittag überrascht (wir berichteten).

Im Zeitraum zwischen 2014 und 2019 soll Sprick in seiner Tätigkeit als Hausverwalter in 35 Fällen Gelder veruntreut haben. Oberstaatsanwalt Martin Temmen von der Staatsanwaltschaft in Bielefeld erläuterte auf Anfrage dieser Zeitung: „Der Verurteilte hat in der Zeit von 2014 bis 2019 insgesamt etwa 50.000 Euro vom Hauskonto einer von ihm verwalteten Immobilie durch unbefugte Barentnahmen beziehungsweise Überweisungen auf sein Privatkonto veruntreut. Einen Teil der veruntreuten Gesamtsumme hatte er in der Folgezeit erstattet, den Rest unmittelbar vor der Hauptverhandlung.“

Sprick erklärte gegenüber dieser Zeitung, dass er das Urteil im Mai dieses Jahr voll akzeptiert habe. Der 61-Jährige hatte sich Ende Juli als Bürgermeisterkandidat der AfD in Espelkamp aufstellen lassen. Seine Partei teilte in ihrer Stellungnahme nach der gestrigen Vorstandssitzung mit, dass „die Vertrauensleute für die Bürgermeisteraufstellung in Espelkamp erklärten, dass sie Einspruch gegen den Wahlvorschlag Jürgen Sprick einreichen werden“. Mit dieser Erklärung hat die Partei deutlich gemacht, dass sie nicht mehr mit Jürgen Sprick in den Bürgermeisterwahlkampf 2020 für Espelkamp gehen will. Die Entscheidung über den Einspruch trifft letztlich der Kreiswahlleiter, da Sprick bereits als Kandidat vom städtischen Wahlausschuss in Espelkamp bestätigt worden ist. Der Kreiswahlausschuss kommt am 14. August wieder zusammen.