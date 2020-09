Stadtkiosk wurde in Brand gesetzt

Täter stehlen Zigaretten im Wert von 30.000 Euro in Espelkamp – Ermittlungen laufen

Espelkamp (WB). Der Brand im Stadtkiosk und der angeschlossenen Postfiliale in der Breslauer Straße am Sonntagmorgen, 23. August, wurde vorsätzlich gelegt . Dies teilt die Polizei mit. Vor der Brandstiftung erfolgte ein Einbruch in das Geschäftshaus, bei dem es die Diebe auf Zigaretten abgesehen hatten. Das ist der Stand der gegenwärtigen Ermittlungen.