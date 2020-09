Das Band-Roulette dreht sich

Der Stadtmarketingverein und die Gastronomen Schneiders am Brunnen, der Krug zum grünen Kranze und das Gasthaus Rose laden zu diesem Kulturevent mit Livemusik und kulinarischen Leckerbissen ein.

Vergleichbares Konzept

Während die Bands, wenn das Wetter mitspielt, die Besucher unter freiem Himmel mit Livemusik unterhalten, werden die Gastronomen die Gäste mit schmackhaften Speisen verwöhnen. Von 19 bis 23 Uhr spielen alle drei Bands jeweils für eine Stunde immer an einem anderen Ort. Die Gäste kommen also in den Genuss von allen drei Formationen, wenn sie immer im gleichen Restaurant bleiben. „Wir haben dieses Jahr leider ziemlich viele Veranstaltungen ausfallen lassen müssen. Das gilt sowohl für die Gastronomen als auch für den Stadtmarketingverein. Daher haben wir überlegt, wie man zumindest den Sommer auf dem Anger nachholen kann und sind auf ein vergleichbares Konzept gekommen“, sagte Thorsten Blauert, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins.

Man wolle sich auch so ein bisschen für die gute Zusammenarbeit mit den Gastonomen in den vergangenen Jahren bedanken, sagte Thorsten Blauert und betonte, dass der Marketingverein mit dem Espelkamper Band-Roulette auch etwas zurückgeben wolle. „Die Bands spielen bei den Gastronomen jeweils zwei Sets und reisen dann weiter.“ Das Konzept ähnele dem des „Sommers auf dem Anger“. Auch da waren die Bands mobil und sind von einer Bühne zur anderen gewandert. „Jetzt haben wir darauf geachtet, dass die Musiker einigermaßen schnell ab und wieder aufbauen können“, sagte der Vorsitzende.

Breites Programm

„Alles ist an dem Wochenende, an dem eigentlich das City-Fest sein sollte, als Open-Air-Veranstaltung geplant. Die Zusammenarbeit mit den Gastronomen hat gut funktioniert. Unser Konzept ist ein bisschen aus der Not heraus geboren, aber ich glaube, uns allen ist bewusst ist, dass daraus etwas Langfristiges werden kann“, sagte Willy Hübert, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins.

Alle beteiligten Gastronomen hätten sich mit eingebracht. So habe Vivien Schneider das Logo für das Plakat entwickelt. Von Udo Henke vom Krug zum grünen Kranze stamme das Motto: „Die Gäste bleiben, die Bands reisen“. Das Gasthaus Rose habe sich den Titel „Espelkamper Band-Roulette“ überlegt, sagte Hübert.

„Bei den Musikrichtungen haben wir gesagt, dass wir ein breites Programm anbieten wollen. Alle drei Gruppen haben unterschiedliche Musikstile“, sagte Hübert. Evergreens und Jazzstandards gibt es mit der Band Kabellos. Lateinamerikanische Klänge gibt es mit Rumbacoustic. Hits aus den Charts bis hin zu rein akustischen aber auch bekannten Melodien spielen die Marshmallows.

Tisch reservieren

Die Gastronomen empfehlen, einen Tisch zu reservieren – am besten direkt im jeweiligen Wunschlokal. Selbstverständlich wird auch an diesem Abend auf die Hygiene- und Abstandsregeln geachtet. Maximal zehn Personen dürfen an einem Tisch sitzen, die Kontakte werden nachverfolgbar sein und die Musiker werden mit ausreichend Abstand zum Publikum haben. Die Gäste müssen sitzen bleiben. Stehtische gib es nicht. Etwa 100 bis 150 Personen haben Platz bei den Gastronomen.

Weitere Marketing-Pläne

Der Stadtmarketingverein gab auch Einblicke in die weiteren Projekt. „Wir planen an den Wochenenden, an denen eigentlich die verkaufsoffenen Sonntage stattfinden sollten, den Freitag von 17 bis 20 Uhr für ein ‚Dämmer-Shopping‘ zu nutzen“, sagte Hübert. Dafür wolle man bei den Einzelhändlern noch werben und diese Tage auch mit Aktionen bereichern, sagte der Geschäftsführer. Das erste „Dämmer-Shopping“ ist für den 25. September geplant.

Weihnachtsmarkt

Was den Weihnachtsmarkt in Espelkamp betrifft sei man derzeit noch im Gespräch, aber Hübert zeigte sich optimistisch, dass unter Berücksichtigung von Hygiene- und Abstandsregeln ein Weihnachtsmarkt in der Innenstadt durchaus möglich sei.

„Wir meinen, unter den aktuellen Bedingungen würden wir das hinbekommen“, so Hübert, der sich auch schon mit der Ordnungsbehörde Gedanken zum Weihnachtsmarkt gemacht habe. „Wir sind fest in den Planungen“, so Hübert.

Und Thorsten Blauert fügte an: „Wir glauben, dass wir in Espelkamp einen Vorteil gegenüber anderen Städten haben, wo die Altstädte oft eng sind. Wir haben den großen Grünanger und können den voll ausschöpfen.“