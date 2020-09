„Die haben den Schuss nicht gehört“

Grund seine Verärgerung ist das Gerichtsurteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, das den Verdi-Klagen gegen verkaufsoffene Sonntage ohne gleichzeitige Feierlichkeiten in Städten und Gemeinden stattgegeben hat.

„Wir töten den Einzelhandel“

„Wir töten unseren Einzelhandel, wenn wir gewissen Richtungen folgen, die sich entwickeln“, malte Eggersmann ein düsteres Bild.

Der Erlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie sah vor, dass an bis zu vier Sonntagen die Geschäfte in diesem Jahr noch verkaufsoffen haben durften. Dementsprechend hatte der Stadtmarketingverein seine Planungen auf diese Möglichkeiten ausgerichtet.

Gespräche mit den Einzelhändlern seien geführt worden, erklärte Eggersmann. Der Marketingverein habe häufig beklagt, dass noch mehr Einzelhändler an verkaufsoffenen Sonntagen mitmachen könnten. „Jetzt machen mal viele mit“, so Eggersmann – dann werden die Pläne abrupt gestoppt.

Der Stadtmarketing wollte die Verkaufstage mit Aktionen wie Marching-Bands, begleiten. „Wir wollten ein Ereignis für die Stadt schaffen“, erläuterte Eggersmann.

Ohnmacht

Das ist nun nach der erfolgreichen Klage der Gewerkschaft Verdi hinfällig. „Wir stehen ohnmächtig da und wir sind handlungsunfähig“, nachdem die Branche bereits durch die Corona-Pandemie handlungsunfähig geworden sei. Eggersmann jedenfalls sei es unbegreiflich, was Verdi mit dem Urteil bewirken will.

Er sei sich auch ziemlich sicher, dass es gar nicht viele Verdi-Mitglieder im Espelkamper Einzelhandel gibt. Und die, die es doch sind, lädt der Präsident des Stadtmarketingvereins gern ein, sich bei ihm zu melden und über die Situation zu sprechen.

Ein verkaufsoffener Sonntag hätte sicherlich Erfolg, so Eggersmann und er nannte das Beispiel Bünde. Dort war ein Eilantrag gegen den verkaufsoffenen Sonntag nicht rechtzeitig bearbeitet worden. Die Geschäfte in Bünde machten auf und der „Verkaufsoffene“ wurde ein Erfolg.

Die Bemühungen in Espelkamp für die verkaufsoffenen Sonntage jedoch sind mit der Rechtssprechung des OVG dahin. Das Urteil kritisiert Eggersmann in aller Deutlichkeit und wirft dem Richter gar Parteilichkeit vor. Es sei erkennbar, so Eggersmann, dass das eine parteipolitische Entscheidung sei.

Respekt für Bünde

Der Stadt Bünde zollte Eggersmann Respekt. Doch er weiß auch, dass ein solcher Antrag wohl kein zweites Mal liegen bleiben wird. „Seit dem Fall Bünde könne wir unserer Stadtverwaltung nicht zumuten, in eine Abseitsfalle zu laufen.“ Da werde jetzt genau drauf geschaut.

Jeder, der aber wirtschaftlich denke, weiß doch, dass das Urteil „für den Fachhandel eine sehr große Niederlage ist“. Damit habe sich auch die Möglichkeit erledigt, die durch die Corona-Pandemie entstandenen Defizite aufzuholen.

Die Hoffnung jedenfalls, dass sich an dieser Lage noch etwas ändert, stehen schlecht. „Wir würden aber sofort aktiv werden, wenn es eine Möglichkeit gebe“, appellierte Eggersmann vor allem an Verdi. Wenn die Gewerkschaft einlenke, werde der Stadtmarketing alles versuchen. „In dieser besonderen Situation kann sich die Gewerkschaft auch mal anders verhalten“, sagte Eggersmann und fügte gleich an in Richtung Verdi. „Die haben den Schuss nicht gehört.“ In anderen Bundesländern seien verkaufsoffene Sonntag ohne Veranstaltungen auch möglich.

„Schwache Leistung“

Aber auch die Landesregierung nimmt Eggersmann in die Pflicht. Die müsse den rechtlichen Rahmen dafür entwickeln. Das hat beim letzten Mal nicht geklappt. Daher attestierte Eggersmann der Landesregierung eine „schwache Leistung“. „Man muss auch mal der Landesregierung sagen, ‚Wenn ich solche Sachen ankündige, müssen sie auch wasserdicht sein‘.“

Eggersmann selbst ist „zu Tode betrübt“ darüber, dass er als Präsident des Stadtmarketingvereins nichts machen kann. „Ich habe mich damals bereit erklärt, mich für Gewerbe und Einzelhandel einzusetzen.“ Ihm fehle aber nun die Handlungsgrundlage. „Das ist furchtbar.“

Er gebe nicht nur den Frust des Stadtmarketings weiter sondern auch den Frust der Einzelhändler. Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärte zum Beispiel Hermann Peper vom Möbelunternehmen Polster Peper. „Das ist nicht mehr lustig.“ Sein Unternehmen habe bereits viel Geld in die Vorbereitung für den verkaufsoffenen Sonntag am 27. September gesteckt. Nun findet der aber nicht statt.

Geld zurück

Und da ist das Traditionsunternehmen sicherlich nicht das einzige. Stellvertretend für alle beteiligten Espelkamper Einzelhändler fragte Rolf-Bernd Eggersmann in Richtung Gewerkschaft Verdi: „Wer gibt uns jetzt das Geld für die Aktion wieder?“