Klarer Auftrag für ein „super Team“

Offiziell werde er zum 1. November das Bürgermeisteramt von seinem Vater Heinrich übernehmen. Der gratulierte ihm gestern vor dem Rathaus und war glücklich, dass sein Sohn sein Nachfolger im Bürgermeisteramt wird.

Die CDU

Wilfried Windhorst, CDU-Fraktionsvorsitzender, zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Ergebnis, obwohl die CDU doch einige Prozentpunkte im Vergleich zu 2014 liegen ließ. Dennoch zog er ein positives Fazit. „Ich glaube, wir sollten zufrieden sein. Unter den Voraussetzungen ist das ein gutes Ergebnis. Wir können alles selbst gestalten und sind auf niemanden angewiesen. Wenn wir aber jemanden überzeugen können, werden wir das auch tun.“

Die SPD

Wunden lecken heißt es derweil bei der SPD. Ihr Fraktionsvorsitzender Reinhard Bösch war am Montagmorgen jedoch schon zu einer ersten Analyse bereit. „Ich habe das Ergebnis verdaut und ich hatte mir ein besseres erhofft.“ Das Ergebnis in Espelkamp scheine dem landesweiten Trend zu entsprechen. Das einzig Positive, das er der Wahl abgewinnen konnte, war sein direkt gewonnenes Mandat in Isenstedt.

Es sei schade, dass die AfD zwei Mandate für den Stadtrat geholt habe. Mit einem Blick auf die Grünen stellte Bösch fest, dass es wohl „in und schick“ sei, grün zu wählen. Am Dienstag haben die Sozialdemokraten ihre Stadtverbandsversammlung. Bösch blickte bereits nach vorne und sagte: „Nach der Wahl ist vor der Wahl. “

Bündnis 90/Die Grünen

„Ganz zufrieden“ ist Florian Craig mit dem Abschneiden von Bündnis 90/Die Grünen. Er sei aber auch überrascht vom guten Abschneiden der CDU. Erfreut zeigte er sich, dass seine Partei die Sitzzahl im Rat verdoppeln konnte. Die Grünen hätten ja in der Vergangenheit schon viele Anfragen und Anträge gestellt. „Das werden wir mit vier Leuten weiter ausbauen.“ Enttäuscht war er darüber, dass es bei der Bürgermeisterwahl nicht zu einer Stichwahl gekommen sei. Er beglückwünschte aber in diesem Zusammenhang Henning Vieker, dass er die Entscheidung „gleich im ersten Wahlgang hinbekommen hat“.

Glückwünsche an Henning Vieker kamen auch von Melanie Detering-Vehlber, die als parteilose Kandidatin, mit der Unterstützung der SPD ins Bürgermeister-Rennen eingestiegen ist. Sie sei zwar enttäuscht, dass es nicht zu einer Stichwahl gekommen ist. Aber sie freue sich auch, dass sie 30,3 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Sie wünschte Henning Vieker, dass er es mit Verwaltung und Politik schaffe, „Espelkamp zu gestalten“. Und Detering-Vehlber versprach, sich auch künftig einzumischen, wenn es um Espelkamp gehe.