Denn auch er spart nicht mit deutlicher Kritik an der Gewerkschaft Verdi. Die hatte mit ihrem Gang vor das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster erreicht, dass trotz der Corona-Pandemie verkaufsoffene Sonntag nur in Verbindung mit einer Großveranstaltung angeboten werden können. Der Erlass des Landes sah etwas anderes vor.

Kordes schreibt in seiner Stellungnahme: „Als stellvertretender Vorsitzender im Stadtmarketing kann ich die Äußerungen von unserem Präsidenten und den damit verbundenen Unmut und die Verärgerung des Stadtmarketings nachvollziehen und stehe auch voll hinter den Äußerungen.“

Schieflage

Kordes legt nach und schreibt weiter: „Das, was die Gewerkschaft Verdi und auch unsere Landesregierung fabriziert, ist nicht nachvollziehbar. Sicherlich müssen Gewerkschaften sein. Nur letztendlich geht es hier nicht mehr nur darum, unseren Kolleginnen und Kollegen des Einzelhandels die Sonntagsarbeit zu ersparen, vielmehr geht es um die Existenzen des kleinen Einzelhändlers, der sich vielleicht in der ersten Jahreshälfte gerade so über Wasser halten konnte, die Luft nach oben hin wird jetzt aber immer dünner. Es gibt jetzt schon in den Städten zu viele Leerstände.“

Die verkaufsoffenen Sonntage hätten dazu beitragen können, um den Einzelhandelsgeschäften, die schon finanziell an ihre Grenzen geraten seien, wieder etwas Luft zu verschaffen. Denn letztendlich dürfe es der Verdi nicht egal sein, wenn Geschäfte schließen müssten, weil sie in eine finanzielle Schieflage geraten sind. Auch dabei müsse sich die Gewerkschaft darüber im Klaren sein, was eine Schließung für einen Rattenschwanz hinter sich herziehe.

Attraktivität leidet

„Nicht nur die Existenzen der Inhaber, sondern auch deren Beschäftigten sind bedroht.“ Kordes schreibt weiter: „Wir haben ja nun auch aufgrund unserer Größe einen Betriebsrat im Haus. Auch wir haben über die verkaufsoffenen Sonntage gesprochen und haben uns gemeinsam gegen eine Öffnung entschieden – aus einem einfachen Grund: Um die Innenstadt und dessen Einzelhandel zu stärken. Denn bei jeder Schließung und dem damit verbundenen Leerstand wird zum Schluss auch die Attraktivität der Stadt leiden und für die Verbraucher uninteressant werden.“

Kordes bedaure zutiefst den richterlichen Beschluss und auch, dass die Gewerkschaft Verdi in dieser „für uns allen nicht einfachen Zeit nicht bereit ist, zu kooperieren, um auf die Belange aller einzugehen und somit eine existenzielle Absicherung herbeizuführen“.

In dieser sicherlich für alle schwierigen Corona-Zeit sei es gerade jetzt umso wichtiger, sich nicht gegenseitig Steine in den Weg zu legen sondern gemeinsam für Lösungen zu sorgen – zum Wohle aller.

Finanzierung

„Die Corona-Zeit wird uns sicherlich auch noch im kommenden Jahr begleiten und es wird auch dann nicht einfacher. Zudem muss man sich dann auch die Frage stellen: ‚Wer soll das noch alles finanzieren?‘“, schließt Kordes seine Ausführungen.