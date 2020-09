Das Abenteuer ist vorbei!

Hotspot

Dabei war der Plan des Espelkampers einfach: „Ich wollte über Albanien nach Istanbul“, sagt Djamal. Zu dem Zeitpunkt hatte er bereits seine Reise umstrukturieren müssen. Der eigentliche Plan sah vor, dass er über Kroatien fährt. Doch das Land habe sich in den vergangenen Wochen zum Corona-Hotspot entwickelt. Also wollte er über Italien nach Albanien. Von dort sollte es durch Griechenland gehen und dann in die Türkei. Aber auch dieser Plan scheiterte.

Es habe noch die Möglichkeit bestanden, mit dem Flugzeug von Italien nach Albanien zu fliegen. Aber die Endstation wäre unweigerlich gekommen. So hätte er keine Einreiseerlaubnis unter anderem für den Iran, Dubai oder Indien bekommen. Und allein diese Länder hätten schon 30 Prozent der Reise ausgemacht.

„Da wäre überhaupt nichts gegangen.“ Djamal musste sich eingestehen, dass sein Abenteuer nach etwa sieben Wochen vorbei war. „Ich bin schon ein bisschen blauäugig an die Sache herangegangen“, übt der 29-Jährige auch Selbstkritik. Dass es aber am Ende so schnell gehen würde, sei schon „ein Schlag ins Gesicht gewesen. Ich war auch ein paar Tage danach noch down“, gibt der Espelkamper im Gespräch mit dieser Zeitung zu. Die Corona-Zahlen, die in den vergangenen Tagen und Wochen in vielen Teilen der Welt wieder sprunghaft nach oben geschnellt sind, machten ihm einen Strich durch die Rechnung.

Missglückte Überfahrt

Ganz kurz hat er noch überlegt, nach der missglückten Überfahrt nach Albanien eine Tour durch die Toskana zu machen. Aber die Enttäuschung war einfach zu groß.

Schließlich habe er sich darauf gefreut, Europa zu verlassen und mit dem Rad durch Asien zu fahren. In der Türkei sei in Istanbul ein längerer Aufenthalt geplant gewesen, um sich für die anstehenden Aufgaben auf dem Rad im Iran und in Indien zu rüsten. Alles dahin, weil das Coronavirus die Überquerung der Grenzen unmöglich macht.

Sein Fahrrad steht noch bei seinen Bekannten in Bari, die ihm für die Dauer seines letzten Stopps eine Unterkunft gegeben hatten. Niedergeschlagen sei er mit dem Flugzeug nach Deutschland zurückgeflogen. Seine Eltern und Freunde hätten sich natürlich gefreut, als er wieder in Espelkamp angekommen sei. Viele hätten auch gefragt, ob er die Tour noch einmal angehen wolle. „Hör auf!“, hat der 29-Jährige kurz nach seiner Ankunft in Espelkamp gesagt.

Aber mit ein bisschen Abstand hat er eine andere Sicht auf die Dinge. „Mittlerweile hat mich die Reiselust wieder gepackt“, gibt er zu. Er bereue auch nichts an der siebenwöchigen Radtour. „Ich habe super Erfahrungen gemacht.“

Nach den Wochen im Sattel habe er auch eine Routine ausgearbeitet. „Ich habe pro Tag immer gute 100 Kilometer gemacht.“ Man komme von Tag zu Tag besser in einen Modus. Und sein Körper hatte sich mittlerweile daran gewöhnt. Er könnte sich auch durchaus vorstellen, die Tour noch einmal fortzusetzen. „Dann darf Corona aber absolut kein Thema mehr sein“, sagt Djamal.

Selbstfindungstrip

Der Corona-Virus war bereits dafür verantwortlich, dass er seinen Starttermin vom Frühjahr dieses Jahres in den August legen musste. „Damit saß mir natürlich auch die Dunkelheit im Nacken, die es schwierig machte, Übernachtungsmöglichkeiten zu finden“, sagt der 29-Jährige.

Das Radabenteuer, das so plötzlich geendet ist, sei schon eine Art Selbstfindungstrip gewesen. Zurzeit ist er gerade dabei, Videos seiner Tour zu schneiden. Zudem ist er auf Jobsuche. Die Singapur-Tour aber hat er noch nicht abgeschrieben. „Wenn sich die Möglichkeit bietet, würde ich die Reise gerne zuende machen“, sagt Djamal. Schließlich habe er einiges an Vorbereitungszeit investiert.

Eine gute Tat

Neben seinen Erfahrungen hat Djamal – wie angekündigt – Geld eingesammelt. Insgesamt 500 Euro seien zusammen gekommen. Ursprünglich wollte er das gesammelte Geld für die Krebshilfe spenden. Auf seiner Reise aber habe er so viele Obdachlose gesehen, dass er von den 500 Euro nun Schlafsäcke für eben jene Menschen kaufen will, die kein Dach über den Kopf haben. Auch er habe während seiner Fahrt die ein oder andere Nacht im Freien, nur im Schlafsack, verbracht, sagt er. Daher habe sich der Gedanke bei ihm manifestiert, Obdachlosen zu helfen.

Die Schlafsäcke will er gemeinsam mit seinem Bruder in Hannover verteilen. Darüber hinaus bittet er auch um Kleider- und Schuhspenden, die er ebenfalls gerne verteilen würde. Wer noch gut erhaltene Kleidung und Schuhe hat, und diese gerne an Djamal weitergeben möchte, kann sich mit ihm unter der E-Mail-Adresse djamal.ayub@web.de in Verbindung setzen.