Für jeden ist etwas dabei

Sowohl aus organisatorischen Gründen als auch aus gesellschaftlicher Verantwortung und Überzeugung heraus haben sich daher auch die Spitziale-Organisatoren dazu entschieden, 2020 keine Präsenzveranstaltung mit mehreren hundert Zuschauern zu realisieren.

Spannende Werke

Stattdessen werden am 30. und 31. Oktober zwei Online-Kurzfilmabende live im Internet gestreamt, so dass Kurzfilmfreunde auf der heimischen Leinwand spannende Werke deutscher Filmemacher erleben können.

Welche Werke an den beiden Online-Filmabenden gezeigt werden, verraten die Festivalmacher auch dieses Mal nicht vorab. „Wir wollen die Zuschauer wieder überraschen“ bestätigt Stephan Fröhlich, Initiator und Vorstandsmitglied des Kurzfilmfestivals Spitziale. „Wir werden Filme zeigen, die bislang nicht bei der Spitziale liefen. Es gab in den vergangenen Jahren zahlreiche Werke, die wir gerne im Programm gehabt hätten. Da die Filmemacher aber nicht immer vor Ort sein konnten, blieben viele tolle Kurzfilme ungezeigt. Das werden wir ändern und versprechen allen Fans, dass die Bandbreite wieder für jeden etwas bieten wird.“

Live

Dass die Spitziale in diesem Jahr weltweit live ausgestrahlt wird, ist auch für das Technikteam eine neue und durchaus große Herausforderung. Volkmar Seliger, bereits seit einigen Jahren im Spitziale-Team tätig, weiß, was es alles zu organisieren und berücksichtigen gilt. „Wir wollen unseren Zuschauern auch unter den aktuellen Bedingungen das bestmögliche Erlebnis bieten. Dabei müssen wir zahlreiche Aspekte berücksichtigen, die bei mir in der Regie zusammenlaufen. Wir haben in unserem kleinen Studio mehrere Kameras und binden auch externe Quellen sowie vielleicht die ein oder andere Live-Schalte mit Filmemachern ein. Hinzu kommt das Livestreaming der Produktion über Youtube. Dankenswerterweise stellt unser langjähriger Partner Mittwald CM Service aus Espelkamp die räumlichen und technischen Möglichkeiten für unsere Produktion zur Verfügung“, ergänzt Seliger.

Für die Zuschauer ist die Online-Teilnahme denkbar einfach. Mit jedem Abspielgerät, auf dem der Youtube-Client zur Verfügung steht, kann man die beiden Filmabende entweder zu Hause auf dem Sofa oder unterwegs genießen. Einfach bei Youtube nach Spitziale suchen und den entsprechenden Kanal „Filmfestival Spitziale“ anklicken. Der Live-stream wird am 30. und 31. Oktober als Video mit dem Hinweis „Jetzt live“ gekennzeichnet. Man kann auch den Kanal des Filmfestivals bereits im Vorfeld abonnieren. So erhält man auf den meisten Endgeräten automatisch einen Hinweis, wenn der Live-Stream beginnt. Eine ausführliche Anleitung stellen die Festivalmacher auch im Vorfeld der Veranstaltung auf ihrer Webseite www.spitziale.de zur Verfügung.

Lieblingsfilme

Verzichten müssen die Spitziale-Fans nicht auf die Möglichkeit, ihren persönlichen Lieblingsfilm zu wählen. Die Zuschauer schlüpfen sogar noch stärker in die Rolle der Jury, denn sie stimmen an beiden Veranstaltungsabenden online ab, welche sechs Filme die mit insgesamt 1.200 Euro dotierten Preise mit nach Hause nehmen können. „Am Ende jeden Abends blenden wir eine Adresse ein, über die die Zuschauer ganz bequem per Handy abstimmen können“, erläutert Stephan Fröhlich. „Nach einer kurzen Abstimmungszeit geben wir dann live die Gewinnerfilme bekannt. Und vielleicht bekommen wir sogar den ein oder anderen Filmemacher live vor die heimische Kamera, um ihm persönlich zu gratulieren.“