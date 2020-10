Bent Grote will in den Bundestag

Oliver Vogt

2017 hatte sich Oliver Vogt, promovierter Physiker und Gymnasiallehrer aus Espelkamp, gegen vier Bewerber durchgesetzt und war in der Nachfolge von Steffen Kampeter von der Kreis-CDU als Bundestagskandidat nominiert worden. Er unterlag bei der Wahl mit 35,5 Prozent gegen den prominenten heimischen Sozialdemokraten Achim Post (37,4 Prozent), kündigte aber bereits damals an, einen weiteren Anlauf nehmen zu wollen, wenn er nominiert werde. Oliver Vogt ist in der CDU kommunalpolitisch vielfältig aktiv: als Ratsmitglied und stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender in Espelkamp, als Mitglied des Kreistages, als Mitglied des Bezirksvorstandes und seit 2019 zudem als Kreisvorsitzender. Sein „Heimatverband“, die CDU Espelkamp, hat bereits erklärt, den 43-Jährigen zu unterstützen.

Bent-Maria Grote

Bent Grote, von Beruf Polizeibeamter, ist gerade frisch in den Kreistag gewählt worden. Seit 2019 ist der Lübbecker stellvertretender Kreisvorsitzender. Auf einigen Stadt- und Gemeindeverbandsversammlungen im Kreisgebiet hat er sich bereits den CDU-Mitgliedern vorgestellt. Die Entscheidung, sich zu bewerben, sei über längere Zeit in vielen Gesprächen gereift, sagte Grote auf Anfrage dieser Zeitung. „Meine Überzeugung ist, dass wir, um Achim Post zu schlagen, jemanden brauchen, der deutlich anders ist. Einen, der noch nicht so lange dabei ist und eher von außen als über die Parteischiene kommt.“ Grote hat schon ein Motto für seine Bewerbung und mögliche Kandidatur: „Mehr.Mut.Mühlenkreis“.

Bent Grote hatte im Vorfeld der Kommunalwahl seine Bewerbung intern angekündigt, erläuterte Kreisvorsitzender Oliver Vogt das Verfahren. Weil der Kreisparteitag zur Nominierung des Bundestagskandidaten schon Ende November stattfindet, habe man nun auch mit der Vorstellung in den Stadt- und Gemeindeverbänden so direkt nach der Kommunalwahl beginnen müssen. „Ich sehe das ganz sportlich“, sagte Vogt dazu, dass er nun einen Mitbewerber hat. „So eine Bundestagskandidatur wird ja nicht vererbt. Wir sind eine demokratische Partei, und die Mitglieder können nun auswählen.“