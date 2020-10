Bunte Illumination zur Mattes-Lesung

Auch Kultur 5.0 will sich mit seinem neuen Projekt „Lichtwerke“ dem kreativen Element Licht widmen und zukünftig besonders markante Gebäude oder Orte künstlerisch in Szene setzen. Starten soll das Projekt in diesem Jahr mit einer eindrucksvollen Fassadenprojektion der Thomaskirche. In der Zeit vom 23. Oktober bis 6. November wird das neu renovierte Kupferdach der Thomaskirche täglich bei Einbruch der Dunkelheit in eine ständig wechselnde, innovative Licht- und Bildershow getaucht. Verantwortlich für das Lichtkonzept ist die Licht-Ereignis-Manufaktur Oliver Roth aus Minden, bekannt aus vielen Projekten im regionalen und überregionalen Raum.

Innovative Kunst

Das Unternehmen hat sich spezialisiert auf Licht-Ereignisse im öffentlichen Raum. Mit moderner und innovativer Lichtkunst illuminieren sie Parks, Innenstädte, Industriegebäude und Kirchen. Zu den regelmäßigen Projekten zählt unter anderem das Neujahrsleuchten im Botanischen Garten Minden sowie das „Lichtermeer“ im Schleswig-Holsteinischen Hohwacht, die Parklichter in Bad Oeynhausen oder das „Imagine“ in der Mindener Jakobus Kirche. Auch das „Leuchtsignal“ am Fernsehturm Porta Westfalica Anfang Juni zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft wurde von Oliver Roth und seinem Team initiiert.

Die Lichtshow an der Thomaskirche startet am Freitag, 23. Oktober, um etwa 19 Uhr. Bereits ab 17 Uhr präsentiert Stadtmarketing Espelkamp im Rahmen der zweiten Auflage des „Abend-Shoppings“ ein buntes Programm mit Moorbahn-Rundfahrten, Flohmarkt und weiteren Aktionen zur Belebung der Innenstadt.

Weiterer Programmpunkt

Aus diesem Anlass beteiligt sich Kultur 5.0 auch mit einem weiteren Programmpunkt und präsentiert am Freitag, 23. Oktober, ab 20 Uhr in Kooperation mit Kinobetreiber Karl-Heinz Meier den Film „Astrid“ im Elite-Kino. Der Film illustriert das Leben der weltweit berühmten Autorin Astrid Lindgren, die in Småland eine unbeschwerte Kindheit verbringt und sich als junge Frau nach einem Leben voller Selbstbestimmung sehnt. Als sie mit 18 Jahren ungewollt schwanger wird, verlässt sie Hals über Kopf ihr Heimatdorf und geht nach Stockholm. Erst nach Jahren der Trennung kann Astrid ihren Sohn Lasse endlich zu sich nehmen.

Dank Astrids Fantasie und Kreativität und vor allem ihrem Talent fürs Geschichtenerzählen finden Mutter und Sohn langsam wieder zueinander. Damit wurde der Grundstein für ihre Karriere als Autorin von Werken wie „Pippi Langstrumpf“ und „Ronja Räubertochter“ gelegt. Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich. Der Einlass ist ab 19.30 Uhr. Ein Registrierungsformular ist an der Abendkasse auszufüllen.

Der Abschluss

Zum Abschluss der „Lichtwerke“ wird die Thomaskirche selbst zur Bühne. Nach aktuellem Stand kann die für Freitag, 6. November, geplante Veranstaltung mit der Schauspielerin Eva Mattes unter dem Titel „Die Menschheit hat den Verstand verloren“, eine musikalisch begleitete Lesung aus den Tagebüchern Astrid Lindgrens von 1933 bis 1945, stattfinden. Pfarrer Friedrich Stork sagt, die Lesung sei „coronabedingt noch etwas wacklig“. Für die Veranstaltung wird derzeit aber ein Hygienekonzept erarbeitet.

Karteninhaber werden gebeten, sich wegen der Registrierung und Zuweisung der nummerierten Sitzplätze im Vorfeld im Kulturbüro zu melden unter Telefon 05772/562161 oder 562185. Da die Veranstaltung ausverkauft ist, stehen keine weiteren Eintrittskarten im freien Verkauf zur Verfügung.

Unterstützung

Der Arbeitskreis Kultur 5.0 freut sich in diesem Jahr ganz besonders über die breite Unterstützung für die diesjährige Veranstaltungsreihe. Nachdem der Kulturausschuss bereits in seiner vergangenen Sitzung Ende Juni seine Unterstützung zugesichert hatte, steht mit Karin Gauselmann seit vielen Jahren eine weitere verlässliche Unterstützerin an der Seite der Veranstalterinnen.