70-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß

Gegen 13.05 Uhr war bei der Polizei der Notruf eingegangen, dass in der Oberlübber Ortsdurchfahrt ein Pkw sowie ein Klein-Lkw mit Pritsche frontal zusammengestoßen waren. Neben der Polizei wurden ein Notarzt sowie zwei Rettungswagen zur Unfallstelle geschickt. Nach ersten Zeugenhinweisen sowie vorbehaltlich weiterer Ermittlungen der Polizei soll der Espelkamper mit seinem Ford die Hauptstraße aus Richtung Siebenackern kommend in Richtung Eickhorst befahren haben. Hierbei soll er eingangs einer leichten Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden VW Crafter zusammengestoßen sein. Am Steuer des VW Crafters saß ein 42-Jähriger aus Bad Oeynhausen.

Während für den Senior jede Hilfe zu spät kam, wurde der Bad Oeynhausener ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden gebracht. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe band die örtliche Feuerwehr ab. Während der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Ortsdurchfahrt für rund vier Stunden komplett gesperrt.