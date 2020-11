„Intern ist beim Stadtmarketingverein die Entscheidung gefallen, dass wir die Veranstaltung unter den gegebenen Voraussetzungen nicht stattfinden lassen können“, sagte er. Der Verein habe kurz davor gestanden, eine entsprechende Pressemitteilung herauszugeben. Zur Begründung der Absage erklärte Blauert: „Wir glauben einerseits, dass es sehr unsicher ist, ob ein solcher Weihnachtsmarkt im Dezember nach den dann geltenden Regeln zulässig sein wird. Andererseits wollen wir natürlich nicht mit einer solchen großen Veranstaltung dazu beitragen, dass das Virus wieder stärker verbreitet wird.“

Im Gespräch erinnerte er daran, dass der Stadtmarketingverein den Weihnachtsmarkt gern veranstaltet hätte, aber schon bei den zuvor geltenden Corona-Regeln Bedenken hatte. „Voraussetzungen wie Besucherregistrierung und Maskenpflicht hätten wir vom Verein aus nicht gewährleisten können“, sagte Thorsten Blauert. „Und auch die mit Ständen am Lichterglanz beteiligten Vereine hätten womöglich die doppelte Anzahl von Freiwilligen einsetzen müssen, um die Besucher zur Einhaltung der Regeln anzuhalten und zu kontrollieren.“ Denkbar wäre auch der Einsatz eines Sicherheitsdienstes gewesen. „Aber da geht auch eine Menge Atmos-phäre verloren, wie wir sie an unserem Weihnachtsmarkt so schätzen.“

Weitere Auflagen für Abendshopping nicht auszuschließen

Blauert schloss allerdings nicht aus, dass es noch weitere Auflagen des Abendshoppings geben werde, von denen auch eines am Freitag, 11. Dezember, also zum Weihnachtsmarktwochenende geplant war. Aber das hängt natürlich auch davon ab, ob und welche Lockerungen der Corona-Regeln im Dezember kommen“, sagte der Stadtmarketingvorsitzende. „Wir würden uns gerne zumindest diese Möglichkeit offen halten, für die Bürger und Einzelhändler eine Veranstaltung anzubieten.“