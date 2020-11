Bond gibt es trotzdem

Davon betroffen sind nicht nur die Millionen von Bond-Fans weltweit. Auch die Espelkamper Filmfirma „Camcore“ musste etwas umdisponieren.

Improvisation

Die Truppe um Daniel Littau und Andreas Olenberg wollte zum 25. Bond-Abenteuer einen eigenen kleinen Fan-Beitrag leisten und drehte einen Kurz-Film, vollgepackt mit Action. Der Plan ist eigentlich gewesen, diesen Film im Vorprogramm des 25. Bond-Streifens laufen zu lassen. Kinos vor allem in der Region sollten angeschrieben werden.

Nun kommt alles anders. Die „Camcorer“ jedoch haben sich bereits in der Vergangenheit als findige Improvisationsgenies bewiesen. Und so wird der Kurzfilm der Espelkamper wie geplant am Donnerstag, 12. November, seine Premiere feiern: allerdings nicht im Kino sondern auf Youtube.

„Nachdem der Kinostart erneut verschoben wurde, haben wir uns gedacht, dass wir den Film direkt kostenlos und für alle zugänglich auf Youtube veröffentlichen“, erklärt Daniel Littau gegenüber dieser Zeitung. Release-Zeitpunkt soll am Donnerstag, 12. November, um 19.07 Uhr sein. „Das ist die ehemalige ‚No-Time-To-Die-Kinostartzeit‘“, erläutert Littau den etwas ungewöhnlich anmutenden Zeitpunkt.

Kampfszenen

Die Mitglieder von Camcore sind alle große Bond-Fans. So erklärt sich auch, wie das Projekt zustande kam. In dem Werk spielt Littau einen Agenten, der sich – im Smoking gekleidet – mit einer Frau in Abendgarderobe gehüllt (Claudia Ploy-Heinz) in einem Hotelzimmer befindet. Es kommt zum Kampf der beiden Protagonisten, Dialoge gibt es keine, dafür außergewöhnliche Kampfszenen. Und genau diese ästhetischen Szenen machen den Film aus.

U-Bahn-Glück

Ziel von Camcore war es, die Action, die auch die Bond-Filme immer wieder einzigartig gemacht hat, in den Mittelpunkt zu stellen. „Seit vergangener Woche läuft in allen U-Bahnen in Berlin und in München die Werbung für unseren Film“, sagt Littau. Diese Werbeoption ist den Espelkampern quasi in den Schoß gefallen. „Das mit der U-Bahn war ziemlich lustig. Wir haben das Unternehmen das alle Screens in ganz Berlin und München verwaltet, angeschrieben und einfach mal angefragt“, erläutert Littau. „Die sind selbst große Bond-Fans und haben direkt zugesagt, so dass wir alle Bildschirme kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben“, sagt der 29-jährige Daniel Littau weiter. Mit dieser Option hat sich für Camcore natürlich eine große Plattform aufgetan, um den Film zur heutigen Premiere bestens zu bewerben.

„Wir möchten einfach versuchen, den Film so weit wie möglich zu verbreiten und hoffen auf die Unterstützung auch aller Espelkamper“, sagt Littau. Durch den U-Bahn-Coup dürfte Camcore in jedem Fall noch ein sehr viel breiteres Publikum anlocken. „Klicken, Schauen, Weiterempfehlen“ lautet das Motto von Camcore für den Fan-Film.

Runde Geschichte

Wer sehnsüchtig auf den 25. offiziellen Bond-Film wartet, kann mit dem Fan-Film der Camcorer durchaus die Wartezeit verkürzen. Als diese Zeitung im September das erste Mal über das Projekt der jungen Filmemacher berichtete, schloss Camcore nicht aus, noch einige Szenen für das Werk nachdrehen zu wollen. Davon haben die Beteiligten zunächst einmal Abstand genommen. „Das hätte auch nicht mehr so ganz in das Konzept gepasst. Die Geschichte ist gerade sehr rund“, erläutert Littau.

Aber die Macher von Camcore gehen auch bei den weiteren Planungen ganz nach der Devise „Sag niemals nie“ – dem Titel des inoffiziellen Bond-Abenteuers aus dem Jahr 1983 mit dem kürzlich verstorbenen Sean Connery. „Eventuell werden wir etwas nachdrehen zum Kinostart des neuen Bond-Films im kommenden Jahr“, stellt Littau in Aussicht.

Die Camcorer sind mit ihrer Liebe zu James Bond in guter Gesellschaft. S o berichtete diese Zeitung über die Crowdfunding-Aktion einer Gruppe namens „Team Bond“, die mehr als 607 Millionen Pfund sammeln will, um den 25. Bond-Film noch zu Weihnachten ins Fernsehen zu bringen. Dies zeige ja schon, so Littau, wie sehr die Menschen das Kino lieben, es vermissen und auch brauchen.

Youtube

Wer nun erstmal Lust auf das neueste Werk von Camcore bekommen hat mit Action im Bond-Stil, der sollte am Donnerstag, 12. November, einfach mal bei Youtube vorbeischauen. „Ihr findet den Film ab 19.07 Uhr auf Youtube unter dem Titel ‚The Bond‘ oder über unseren Youtube-Kanal ‚Camcore Filmproduktion‘“, sagt Daniel Littau. Es reiche auch, Keywords wie The Bond oder den Namen Camcore einzugeben.