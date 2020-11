Die Büchse ist gut gefüllt. Der fünfjährige Ahmed reicht die Spendendose für die Martinssammlung der Baugemeinde nach vorne zu Daniela Schneider, Erzieherin im Schwedenkindergarten. Die Sammlung ist aufgrund der Corona-Situation in diesem Jahr etwas anders abgelaufen. „Sonst gehen für diese wohltätige Aktion die Kinder des Schwedenkindergartens zusammen mit den Erziehern in den Tagen vor dem 10. November von Haus zu Haus und bitten um Spenden“, erklärte Schneider. In den Stunden der Löwenzahn-, Margeriten- und Sonnenblumengruppe sei die Tradition des Singens, die sowohl den heiligen St. Martin als auch Martin Luther würdigt, thematisiert worden. Ein Umzug mit Laternen und der Spendendose sei für die 69 Kinder in diesem Jahr aber nicht möglich gewesen.

„Die Spendendose stand einige Tage lang im Schwedenkindergarten an der Kantstraße. Viele Eltern, Großeltern und Erziehungsberechtigte haben beim Bringen und Abholen der Kinder einen Betrag, den sie sonst vielleicht bei der Haussammlung abgegeben hätten, an der Kindergartentür gespendet“, erklärte Kindergarten-Leiterin Julia Röding. Sie hat die Dose am Freitag im Gemeindebüro abgeben. „Die Resonanz auf die Sammelaktion bei uns lief besser als erwartet“, sagte Röding.

Viele Espelkamper seien auf die etwas andere Form der Sammlung aufmerksam gemacht worden. Natürlich wurde nicht nur im Schwedenkindergarten gesammelt. In allen anderen Kitas im Stadtgebiet und in allen Schulen standen ebenfalls Sammelbüchsen. In diesem Jahr wird innerhalb der Martinssammlung für das Projekt „Jeevdan“, ein Hilfsprojekt für geistig behinderte Kinder in Indien, gesammelt.