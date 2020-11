Am Ende aber kann festgestellt werden: neue Wege beschritten und mit tollem Ergebnis ins Ziel gekommen.

„Wir haben in diesem Jahr bislang 7500 Euro gesammelt“, zeigt sich der 80-jährige Meißner im Gespräch mit dieser Zeitung überglücklich. Dabei stand die diesjährige Martinssammlung wegen der Corona-Krise quasi vor dem Aus.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen war eine Büchsensammlung, wie sie seit 67 Jahren in Espelkamp initiiert wird, unmöglich. Schließlich durften die Schüler und Kindergartenkinder nicht in Gruppen durch die Stadt gehen. Die Marktsammlung fiel ebenfalls aus.

Die Baugemeinde beschritt neue Wege. Sie richtete ein Spendenkonto ein. Unternehmen, Bürger und Institutionen wurden angeschrieben. Darin wurde um eine Spende gebeten. Die ist in diesem Jahr für das Projekt „Jeevdan“ – ein Schulprojekt in Indien für behinderte Schüler – bestimmt. Welches Projekt unterstützt wird, werde während eines redaktionellen Treffens der Baugemeindemitglieder entschieden. Vorschläge für die Spendenempfänger bekämen sie von verschiedenen kirchlichen Institutionen, sagt Meißner.

Die Spendenbereitschaft in diesem Jahr „war sehr groß und wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt“, fährt Meißner fort. Er dankt allen Spendern sowie den Schulen und Kindergärten. Dort wurden in der vergangenen Woche Büchsen aufgestellt , so dass Eltern, Schüler, Lehrer und Erzieher das Jeevdan-Projekt finanziell unterstützen konnten.

Noch ist das Ergebnis der diesjährigen Sammlung zwar nicht so hoch wie im vergangenen Jahr. Damals wurden etwas mehr als 8400 Euro gesammelt. Aber zum einen ist das Spendenkonto der Baugemeinde bei der Sparkasse Minden-Lübbecke weiterhin eingerichtet. „Bis Ende November kann gespendet werden“, sagt Meißner. Zum anderen hat die Baugemeinde in diesem Jahr keine Unkosten zum Beispiel für Martinshörnchen oder eine Unfall- und Haftpflichtversicherung für die Sammler und Organisatoren, da ja die öffentlichen Veranstaltungen ausgefallen sind.

Es habe im Vorfeld auch Überlegungen geben, die Martinssammlung in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise ausfallen zu lassen. Aber dann haben sich die Mitglieder der Baugemeinde gedacht: „Wenn wir einmal vom Markt sind, sind wir weg.“ Die bislang gesammelten 7500 Euro zeigen, dass der Mut belohnt wurde. Wie die Martinssammlung im kommenden Jahr ausgerichtet wird, vermag Meißner noch nicht zu sagen. Natürlich habe die Sammlung mit Schülern und Kindergartenkindern eine lange Tradition, ebenso wie die Martinshörnchen. Aber den Erfolg der diesjährigen, „kontaktlosen“ Spendenaktion will der 80-jährige Dieter Meißner auch nicht völlig außer Acht lassen.