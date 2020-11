Das Vordach ist schon etwas in die Jahre gekommen. Ein Rundgang um die Espelkamper Polizeiwache an der Präses-Ernst-Wilm-Straße 1 offenbart weitere Mängel sowohl außen wie auch innen.

Dass die Wache über kurz oder lang ausgemustert werden soll, ist allgemein bekannt. Nun stellt sich aber die Frage, wo die neue Polizeiwache hin soll.

Bereits im Wahlkampf zur Kommunalwahl 2020 haben Politiker gefordert, die neue Wache müsse in die Innenstadt ziehen. Diese Forderung bekräftigte Paul-Gerhard Seidel, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen, in der vergangenen Ratssitzung.

Ralf Steinmeyer, Pressesprecher der Kreis-Polizeibehörde, sagte gegenüber dieser Zeitung, dass Planung und Bau einer neuen Polizeiwache sorgfältig vorbereitet werden müssten und auch Zeit benötigten. „Wir als Polizei bauen auch gar nicht und sind nicht der Bauherr“, betonte er. „Wir sind Mieter von Gebäuden.“ Dies sei in Espelkamp genauso wie in Minden.

Ein solch angemietetes Gebäude müsse ein für die Polizei notwendiges Bau-Soll erfüllen. Damit sind die Anforderungen gemeint, die die Polizei an ein Gebäude stellt. Diese sind natürlich größer als bei einem „normalen“ Mietshaus.

Zum Bau-Soll zählen laut Steinmeyer zum Beispiel wichtige technische Voraussetzungen ebenso wie absolut notwendige Sicherheitsstandards – zum Beispiel das Vorhalten von Arrestzellen oder der Bau eines geschützten Empfangsbereiches.

Die benötigte Fläche spiele eine große Rolle. „Das Thema Parkraum ist ebenfalls wichtig.“ Das Bau-Soll werde unter anderem mit dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) in Duisburg entwickelt, um am Ende auch spezifische Anforderungen erfüllen zu können. „Wir planen nicht irgendeinen Bau sondern eine Polizeiwache mit 24-Stunden-Betrieb.“

Grundsätzlich, so der Pressesprecher weiter, sei das derzeitige Espelkamper Wachgebäude abgängig. „Es hat Instandhaltungsmaßnahmen gegeben, und wir stehen jetzt nicht unter Zeitdruck. Aber langfristig muss sich etwas ändern“, erläuterte Steinmeyer die Situation.

Eine Sorge konnte er aber allen Espelkampern und Bürgern der umliegenden Gemeinden nehmen. Die zentrale Aussage der Polizeiführung sei zunächst einmal: „Wir wollen in Espelkamp bleiben. Bestrebungen, die Wache zu verlagern, gibt es nicht.“

Neben der Ausstattung und Ausgestaltung des Wachgebäudes sei natürlich der Standort „das A und O“. Der Standort sei von „immenser Bedeutung“. Es müssten bestimmte Kriterien erfüllt werden, um eine Polizeiwache an einem bestimmt Platz bauen zu können. „Wir können zum Beispiel nicht in der Nähe eines beschrankten Bahnübergangs bauen.“ Schließlich könne es bei einem dringenden Einsatz dazu kommen, dass die Polizisten zwar schnell ausrücken müssen, aber die Schranke nicht passieren können, weil die unten ist. Auch in der Nähe eines Kindergartens dürfe keine Wache platziert werden, da die Polizeiautos schonmal mit hoher Geschwindigkeit wegfahren würden. Zudem gebe es einen „riesigen Lärm durch das Martinshorn“, erläuterte der Pressesprecher.

Das Espelkamper Gebäude sei von der Polizei angemietet worden. „Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ist Eigentümer.“ Der habe auch den Vorschlag gemacht, die alte Wache abzureißen und eine neue am gleichen Standort zu bauen. „Das Mietangebot, das uns offeriert wurde, war uns aber zu hoch. Das ist aktuell keine Option“, sagte Steinmeyer. Der Verbleib an der Präses-Ernst-Wilm-Straße sei aber noch nicht gänzlich ausgeschlossen.

Das LZPD werde nun eine öffentliche Ausschreibung vorantreiben. „Nach der Veröffentlichung hoffen wir, dass sich ein Investor meldet, der ein Grundstück zur Verfügung hat, dort das Wachgebäude errichten lässt und dieses dann der Polizei vermieten möchte.“ Die Ausschreibung, so Steinmeyer, sei in Vorbereitung.

Als Investor und Vermieter könne natürlich auch die Stadt Espelkamp in Erscheinung treten. Die Stadt sei über die Pläne der Polizei informiert. „Wir stehen im Dialog“, sagte Steinmeyer. Jeder könne sich auf die Ausschreibung bewerben.

Den Wunsch manch Espelkamper Politikers, die Wache in die Innenstadt zu holen, kann Steinmeyer verstehen. Aber er gab zu bedenken, dass die Wache ebenfalls für die Nachbarkommunen Rahden und Stemwede zuständig sei. Dafür würde eher eine Lage an der B 239 oder an der L 770 sprechen. „Es ist nicht ganz so einfach mit dem Standort“, betonte Steinmeyer im Gespräch mit dieser Zeitung.