Pflege statt Säge

Der Klimaschutz wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten eine noch größere Bedeutung sowohl in der Politik wie auch in der Gesellschaft erhalten. Um diese Entwicklung möglichst frühzeitig zu unterstützen, hat die Stadt im Frühjahr die Richtlinie zur Förderung und zum Schutz von privaten Bäumen im Stadtgebiet beschlossen.

„Politik und Stadtverwaltung wollen damit zum Schutz und langfristigen Erhalt ökologisch wertvoller Bäume beitragen und private Baumbesitzer bei der Pflege finanziell unterstützen“, erläutert Daniela Niederdeppe vom Fachbereich Stadtentwicklung. Dazu würden bis zu 50 Prozent der anfallenden Kosten erstattet, maximal jedoch 500 Euro pro Baum im Zeitraum von fünf Jahren – maximal fünf Bäume pro Grundstück.

Voraussetzungen

Im gesamten Stadtgebiet Espelkamps gebe es viele stattliche ortsbildprägende Bäume auf privaten Grundstücken, so Niederdeppe.

Die Voraussetzung für einen Antrag auf Förderung der Pflegemaßnahmen sind einfach:

Der Baum muss einen Stammumfang von mindestens 1,50 Meter haben.

Es muss ein heimischer Laubbaum sein.

Bevor ein Antrag an die Stadt gestellt werden kann, sollte ein Kostenvoranschlag eingeholt werden. Dann kann der Antrag gestellt werden. Dies sollte in jedem Fall geschehen, bevor die Arbeiten vom Fachpersonal ausgeführt werden. Nach Eingang des Förderbescheids kann ein Fachunternehmen – das kann der Gärtnereifachbetrieb des Vertrauens sein – mit den Arbeiten beginnen.

Pflege

Für Hausbesitzer stelle sich häufig die Frage: „Regelmäßig teils aufwendig pflegen lassen oder lieber einmalig verwerten?“ Niederdeppe betont, dass Bäume auf dem eigenen Grundstück viele Vorteile hätten. „Sie spenden Schatten im Sommer und schützen vor unliebsamen Blicken auf das eigene Grundstück. Sie erfordern aber auch von Anfang an regelmäßige Pflege. Nach dem Pflanzen sind je nach Art und Sorte zum Beispiel Schnittmaßnahmen erforderlich und bei anhaltender Trockenheit sollte gewässert werden.“

Mit zunehmendem Alter und Größe des Baumes kämen weitere Pflegearbeiten hinzu, um lange Freude an einem Baum zu haben. So könne es je nach Art, Wuchs und Umwelteinflüssen zu Schäden am Baum kommen. „Durch baumpflegerische Maßnahmen können Fehlentwicklungen vermieden werden und der Baum lange erhalten bleiben. All diese Pflegemaßnahmen können zeitlich und auch finanziell aufwendig sein. Da mag manch einer lieber die Säge weiter unten an seinen großen Bäumen ansetzen“, so Niederdeppe.

Doch genau das wollen Verwaltung und Politik mit den verabschiedeten Richtlinien verhindern.

Neben den Vorteilen für die Eigentümer der Bäume nutzen die Pflanzen der Allgemeinheit und dem Ökosystem. „Sie binden Kohlenstoffdioxid und spenden dadurch Sauerstoff. Sie sind Lebensraum für viele heimische Tierarten. Daneben profitiert das Stadt- und Landschaftsbild von schön gewachsenen Bäumen, dann spricht man von ortsbildprägenden Bäumen. Und nicht zuletzt macht das Espelkamp zu der Stadt, die sie ist“, fährt Niederdeppe fort.

5000 Euro

Insgesamt wurden zur finanziellen Unterstützung 5000 Euro im Haushalt bereitgestellt. „Aktuell wurden aber erst sehr wenige Anträge gestellt. Es können in diesem Jahr somit noch weitere Maßnahmen gefördert werden“, betont die Verwaltungsexpertin.

Aber was genau müssen die Haus- und Baumeigentümer nun tun, wenn eine Förderung in Anspruch genommen werden soll? Generell sei die Pflege heimischer Laubbäume mit dem genannten Stammumfang von anderthalb Metern förderfähig. „Ab diesem ist davon auszugehen, dass der Baum eine Größe erreicht hat, mit der er seine Umgebung prägt. Bäume dieser Größe haben auch bereits ein beträchtliches Alter erreicht und leisten einen großen Beitrag im Ökosystem“, sagt Niederdeppe.

Förderantrag

Kein Baum sei wie der andere, weshalb vor Förderantragstellung zunächst einmal Kontakt mit der Stadt aufgenommen werden solle. „So kann abgestimmt werden, welche Maßnahmen sinnvoll sind und was förderfähig ist“, sagt Niederdeppe, die Ansprechpartnerin für diesen Bereich ist. Sie ist zu erreichen unter Telefon 05772/562241.

Eine Förderung beantragen kann letztlich sowohl der Eigentümer eines Grundstücks, ein Pächter oder ein Mieter. Die Pflegemaßnahmen können dann völlig unterschiedlich aussehen:

Kronenpflege mit Kronenreduzierungs- und Kronenregenerationsschnitt.

Systeme zur Kronensicherung sowie zur Stamm- und Aststabilisierung.

Totholzbeseitigung.

Auf der Internetseite der Stadt Espelkamp sind unter der Adresse www.espelkamp.de die Förderrichtlinie und ein Flyer mit allen Informationen zu den Details sowie das Antragsformular einzusehen.