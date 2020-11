Nach mehr als 40 Jahren ist Schluss

Seit mehr als 40 Jahren ist das Modegeschäft Hesse an der Breslauer Straße 11 für viele Espelkamper eine bekannte Adresse für trendige und gleichzeitig preisgünstige Mode. Doch nun geht die Familientradition zu Ende.

Im Schaufenster und am Eingang weisen bereits Prozente-Plakate weithin sichtbar auf den Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe hin. „Voraussichtlich ist am 19. Dezember Schluss“, sagt Inhaberin Ulrike Hesse. „Das heißt, wenn nicht noch irgendwelche zusätzlichen Lockdown-Maßnahmen kommen. Aber danach sieht es im Augenblick ja nicht aus.“ Für ihr Modegeschäft sei letztendlich der Corona-Lockdown im Frühjahr der Anfang vom Ende gewesen, sagt die 51-jährige: „Schon vorher dümpelten die Zahlen, aber dann war es ganz aus. Der Lockdown war für uns der Todesstoß.“ Die Entscheidung zur Geschäftsaufgabe habe sie sehr lange beschäftigt, nicht zuletzt wegen ihrer fünf Mitarbeiterinnen, die damit ihre Arbeitsstelle verlieren. Doch im September habe der Entschluss fest gestanden, sagt die Geschäftsfrau. Einsatz und Ertrag hätten in keinem vernünftigen Verhältnis mehr gestanden.

Der Rückgang der Umsätze in ihrem Modegeschäft sei insgesamt ein schleichender Prozess gewesen, der sich über längere Zeit entwickelt habe. Dazu hätten viele Faktoren beigetragen, die dem lokalen Einzelhandel allgemein Probleme bereiten. Ein Problem für kleinere Orte sei auch, dass Kunden zunehmend zum Shopping in die Mittelzentren oder Großstädte führen.

„Zudem ist Espelkamp eine Kleinstadt, in der die Kundenstruktur recht schwierig ist“, sagt die Modeexpertin. Dazu zähle auch die zunehmende Konkurrenz durch den Online-Handel sowie die Fixierung vieler junger Leute auf spezielle Modemarken. „Als kleines Geschäft konnten und durften wir bestimmte Marken nicht verkaufen, wenn wir nicht einen entsprechenden Mindestumsatz garantieren konnten“, sagt Ulrike Hesse.

Insgesamt problematisch sieht sie die Situation des Einzelhandels im westlichen Teil der Breslauer Straße. Immer mehr Aktivitäten in der Innenstadt hätten sich am Wilhelm-Kern-Platz und am östlichen Grünanger konzentriert. „Und es wird sich immer mehr dahin verlagern“, prophezeit Ulrike Hesse. Sollte der Woolworth tatsächlich ins Combi-Gebäude ziehen, werde sich diese Tendenz noch verstärken.

Ihr Modegeschäft führt die gelernte Industriekauffrau seit 25 Jahren. 1995 übernahm sie es von ihrem Vater, dem Kaufmann Martin Mittmann. Dieser hatte den Laden 1977 gemeinsam mit seiner Frau Gisela in Espelkamp unter dem Namen „Fundgrube“ eröffnet. „Mein Vater hatte vorher ein Geschäft in Goslar und war auf Stoffe spezialisiert“, erinnert sich Ulrike Hesse. „Zu Beginn hatten wir auch hier noch Stoffe und Nähwaren im Sortiment, aber die Mode-Konfektion wurde schnell das zentrale Geschäft.“ Um hochwertige Ware zu günstigen Preisen anbieten zu können, sei sie häufig zu Herstellern und Großhändlern unter anderem im Ruhrgebiet gefahren, erzählt Ulrike Hesse.

Was nach der Schließung mit dem Gebäude und seiner Verkaufsfläche von 200 Quadratmetern geschieht, kann Ulrike Hesse noch nicht sagen: „Es gibt verschiedene Pläne, aber es steht noch nichts fest.“