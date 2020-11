Zum 1. Januar 2021 wird die Gelbe Tonne kreisweit eingeführt. Die Verteilung in Espelkamp ist Anfang Dezember geplant. „Die Gelbe Tonne wird dann auf das Grundstück gestellt“, erklärte Björn Horstmeier, Leiter des Fachbereichs 2 – Finanzen, in der vergangenen Ratssitzung im Bürgerhaus.

Die Doppelnutzung der Grünen Tonne entfällt ab 1. Januar 2021. Diese wird dann nur noch für Papier, Pappe und Karton zur Verfügung gestellt.

Es gibt Bürger und Bürgerinnen, die eine zweite Grüne Tonne gekauft haben, um Leichtstoffverpackungen und Papier, Pappe oder Karton getrennt in den Tonnen sammeln zu können. Die Firma Pre-Zero, die zukünftig für die Abfuhr der Leichtstoffverpackung zuständig ist, hat sich bereit erklärt, ab Januar 2021 die käuflich erworbene Tonne an der Zweigstelle in Espelkamp gegen einen Gutschein im Wert von fünf Euro für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen entgegenzunehmen. Es ist erforderlich, dass für die Rückgabe telefonisch ein Termin mit Pre-Zero unter Telefon 05772/99015 vereinbart wird. Björn Horstmeier betonte in der Ratssitzung auch noch einmal ausdrücklich, dass die gekaufte Grüne Tonne gerne zurückgegeben werden könne.

Eine neue Gelbe Tonne erhält jeder Haushalt, für den eine Restmülltonne ausgegeben wurde. Sie wird vom Entsorgungsunternehmen kostenlos an die Haushalte ausgeliefert. Die Gelbe Tonne gibt es nur in der Größe von 240 Liter. Sie hat einen schwarzen Körper mit gelben Deckel und ist mit einem Adressaufkleber versehen.

Sowohl die Grüne Tonne, künftig als reine Altpapiertonne genutzt, als auch die neue Gelbe Tonne sind weiterhin gebührenfrei.

Die Firma Pre-Zero hat für Fragen oder Probleme rund um die Gelbe Tonne eine Hotline eingerichtet, die unter der Telefonnummer 0800/8866666 erreichbar ist.

Um die Umstellung verständlicher zu machen, wird für das Jahr 2021 der Abfallkalender noch einmal in Papierform an alle Espelkamper Haushalte verschickt. Der digitale Abfallkalender bleibt aber ebenfalls verfügbar. Dabei kann sogar jederzeit abgefragt werden, wann die Tonnen in den einzelnen Straßen abgefahren werden.