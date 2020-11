Espelkamper Klärwerk-Faulturm schwächelt

„Wir müssen den Faulturm auf dem Gelände der Kläranlage sanieren“, erklärte Klaus Hagemeier, Geschäftsführer der Stadtwerke, in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrates AöR im Bürgerhaus. Für diese Maßnahme werden knapp eine Millionen Euro veranschlagt. „Die Sanierung wird während des laufenden Betriebes vorgenommen“, erläuterte Hagemeier, schließlich sei die Anlage an 365 Tagen im Jahr im Betrieb. Grund für die Maßnahme seien mehrere diffuse Schäden sowohl an der Innenseite als auch an der Außenhülle und an der maschinellen Einrichtung. Die Probleme wurden im Zuge regelmäßiger Wartungen festgestellt.

Die bevorstehenden Arbeiten am Faulturm, der in den 90-er Jahren errichtet wurde, seien bereits im im Vorfeld im Zuge der vorausschauenden Instandhaltung und Unterhaltung einkalkuliert worden. Sie sind somit keine ganz große Überraschung für die Stadt, zumal auch die rechnerische Nutzungsdauer des Turms erreicht ist.

Fassungsvolumen bleibt gleich

Alternativ wäre ein völliger Neubau in Frage gekommen. Es stellte sich aber heraus, dass eine Sanierung machbar und finanziell vertretbar ist. Mit der Baumaßnahme werde gleichzeitig eine bessere Wärmedämmung erzielt, so dass es zu einer Verringerung von CO komme. „Das Fassungsvolumen bleibt gleich. Da haben wir sogar noch Luft nach oben“, erklärte Hagemeier. Die Baumaßnahme werde ausgeschrieben. Gebaut werden soll schon im kommenden Jahr.

Im Mittelpunkt der Zusammenkunft stand auch die Vorstellung des Wirtschaftsplans. „Die Wasser- und Abwassergebühren bleiben für die Bürger stabil“, zog Hagemeier ein Fazit. Diese Aussage gelte für das kommende Jahr und auch für 2022. Für diese beiden Jahre planen die Stadtwerke, auf die Rücklage zurückzugreifen. „Diese haben wir uns in den Vorjahren aufgebaut“, erklärte Hagemeier. Der Ausgleich der Gebührenhaushalte im Bereich Trinkwasser und Schmutzwasser sei möglich, weil es so genannte Gebührenüberdeckungen aus den Vorjahren im Bereich Trinkwasser und Schmutzwasser gegeben habe, erklärte Hagemeier.

Im Erfolgsplan zeigte Hagemeier für den Gesamtbetrieb positive Ergebnisse für die Jahre 2021 und 2022 auf. Negativ könnten die Ergebnisse jedoch ab 2023 werden. Irgendwann sei auch die Rücklage aufgebraucht. Deswegen möchten die Stadtwerke sich rechtzeitig mit der Politik verständigen. „Wir müssen uns mittelfristig ernsthaft mit den künftigen Gebühren für Trinkwasser und Abwasser befassen“, erklärte Hagemeier. Wenn es keine Änderungen bei Kubikmeter-Mengen und den Gebührensätzen geben sollte, würden 2023 rote Zahlen geschrieben, wenn man nicht in Form von Gebührenerhöhungen gegensteuere. „Wir werden uns jedes Jahr erneut über das Thema Gebühren austauschen müssen“, sagte Hagemeier. Alle Plandaten für künftige Jahre seien trotz vorsorglicher Kalkulationen letztlich nur Annahmen und von vielen Faktoren abhängig.

Corona hatte Folgen

Hagemeier machte auf den Ausbau der Geschäftstätigkeit im Energievertrieb aufmerksam, was auf der einen Seite zu erwartenden Umsatzsteigerungen, aber auch zu Aufwandssteigerungen führe. Corona habe ebenfalls Folgen für den Geschäftsbetrieb, insbesondere auf die Bäder. Der Januar sei zum Beispiel der sonst umsatzstärkste Monat für das Atoll gewesen. Was in zwei Monaten hier für den nächsten Januar zu befürchten sei, daran wolle er noch gar nicht denken, gab sich Hagemeier besorgt.

Gerd-Udo Sasten empfahl dem Verwaltungsrat AöR, sich bis zur nächsten Sitzung Vergleichszahlen für die Gebühren von Trinkwasser und Schmutzwasser aus anderen Kommunen zu holen. Hartmut Stickan zeigte von den Zahlen positiv überrascht. Sie machten ihn „sogar hoffnungsvoll“ und er blicke derweil auf das Projekt Waldfreibad, das eine Herzensangelegenheit von Stadt und Rat sei.