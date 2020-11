Mauern und Ängste abbauen

Die zwei Corona-Lockdowns sind zweifellos für Familien eine große psychische Belastung. Bei Familien, die bereits vor der Pandemie unter großem Druck standen, kann die Grenze, bei der auch zu Gewalt gegriffen wird, schnell sinken.

Diese und weitere Erfahrungen haben die Mitarbeiter im Espelkamper Hexenhaus in den vergangenen neun Monaten gemacht. In normalen Zeiten ist die Arbeit im Hexenhaus schon anspruchsvoll. Unter Corona-Bedingungen aber müssen die Mitarbeiter ans Äußerste gehen.

Elke Schmidt-Sawatzki, Geschäftsführerin des Frauenzentrums Hexenhaus, und Maria Köhn, Leiterin des Hexenhauses, bestätigen dies. Und sie kritisieren, dass es auch für sie und ihre Arbeit in Zeiten der Corona-Pandemie zu viel Ungewissheit gebe.

Ihre Arbeit sei zwar systemrelevant. Dies sei bereits im ersten Lockdown ausdrücklich betont worden, so Schmidt-Sawatzki. Aber die niedrigschwellige Hilfe, für die das Hexenhaus bekannt ist, sei nur sehr eingeschränkt möglich.

Während im ersten Lockdown lediglich Online-Beratung möglich gewesen sei, könne das Hexenhaus nun die großen Räume nutzen, um zumindest im Einzelfall auch persönlich zu beraten.

Und diese Gespräche sind enorm wichtig. Denn sie dienten dazu, Mauern und Ängste abzubauen. „Das ist nur in Einzelgesprächen möglich“, erläutert Köhn. Da stößt die Online-Beratung an ihre Grenzen.

Ein weiterer Knackpunkt der Online-Beratung: Viele Hilfe suchende Frauen seien älter und würden sich „mit Online-Beratung gar nicht auskennen oder nicht die Möglichkeit haben, diese zu nutzen“, sagt Köhn. Da wird doch eher zum Hörer gegriffen – so denn überhaupt die Möglichkeit besteht.

Vier von fünf Opfern häuslicher Gewalt, so die Statistik des Bundeskriminalamtes, seien weiblich. Suchen die Frauen nun Hilfe vor ihren gewalttätigen Ehemännern, wird das durch Kurzarbeit oder eine durch Corona hervorgerufene Arbeitslosigkeit erschwert. Denn plötzlich sind beide Ehepartner zu Hause. Rat per Telefon einzuholen, ist schwierig. Auch der Besuch einer Freundin ist kaum möglich, auch aufgrund von Kontaktbeschränkungen.

Eine große Last liege auf den Schultern der Frauen, betonen Köhn und Schmidt-Sawatzki. Kinder, Schule, Ausbildung – all dies müsse neben der Hausarbeit laufen. Für die Frau sei es in dieser Zeit ungemein schwierig.

Wohnungs- und Arbeitsverlust seien ständige Begleiter – bei allen Familienmitgliedern. Der Druck unter dem Deckel wachse, sagt Köhn. Kurzarbeit führe ebenfalls dazu, dass sich die Situation verschärft und Existenzängste entstehen. Gespräche in den Familien fänden nicht mehr wie gewohnt statt. Die beiden Expertinnen nennen dies den „Verlust der Sprache“. Im schlimmsten Fall werden Situationen mit Gewalt beantwortet.

Dabei hat das Hexenhaus aber nicht nur die Beziehung zwischen den Eheleuten im Auge. „Uns bereitet die Situation der Kinder mindestens genauso viel Sorge wie die der Frau“, sagt Schmidt-Sawatzki.

Köhn fügt an, wenn vorher bereits Gewalt in der Familie vorhanden war, werde dies durch die Corona-Situation nun noch intensiver. Das Hexenhaus habe mehrere Fälle dieser Art, so die Expertin. „Die Familie steht unter enormem Druck.“ Zudem betonen die beiden die schwierige Situation von alleinerziehenden Frauen.

All diese Situationen, die vorher im Verborgenen gebrodelt hätten, würden nun wie durch ein Brennglas hervorgehoben, sagt Schmidt-Sawatzki. Viele Frauen zum Beispiel seien auch im Gastronomiebereich tätig, der komplett zugemacht wurde. Eine grundlegend andere Situation für die Betroffenen hat sich entwickelt. Unterhalt und Arbeit seien weggefallen. Das sei ein großes Problemfeld, so Schmidt-Sawatzki. Daher sagen die Expertinnen: Die gesellschaftliche Situation verlange mehr von Frauen als von Männern – besonders jetzt.

Erste Studien zum Zusammenhang zwischen Corona und Gewalt bestätigten die Aussagen der Espelkamper Expertinnen. So ermittelten die TU München und das RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, dass rund drei Prozent der Frauen in Deutschland in der Zeit der strengen Kontaktbeschränkungen zu Hause Opfer körperlicher Gewalt wurden. Weitere 3,6 Prozent wurden von ihrem Partner vergewaltigt. In 6,5 Prozent aller Haushalte wurden Kinder gewalttätig bestraft. Weiter heißt es in der repräsentativen Umfrage, dass nur ein sehr kleiner Teil der betroffenen Frauen Hilfsangebote nutze.

Diese Hilfsangebote bestehen im Espelkamper Hexenhaus trotz Corona weiter, obwohl es auch für das Team um Schmidt-Sawatzki und Köhn nicht einfach ist, den Betrieb aufrecht zu erhalten, alles zu organisieren und die Auflagen zu erfüllen. Aber: „Das Hexenhaus ist weiter offen. Wir machen rund um die Uhr auf“, sagt Schmidt-Sawatzki. Köhn fügt an: „Offene Sprechstunden haben wir zwar nicht mehr. Aber die Frauen können immer vorbeikommen.“

Natürlich hat aber die Pandemie Auswirkungen auf die tägliche Arbeit in der Einrichtung. „Es ist schwierig, Frauen weiter zu vermitteln, wenn sie zum Beispiel gefährdet sind“, erläutert Schmidt-Sawatzki. Es müsse bei einem Frauenhauswechsel vorher mindestens ein Corona-Test gemacht werden – oder es warte gar eine Quarantäne auf die Betroffene.

Eine Quarantäne in einem Hotel ist nach Ansicht von Schmidt-Sawatzki keine Lösung. „Wir sind eine Noteinrichtung mit hohem Schutzfaktor.“ Einen solchen Schutzfaktor gebe ein Hotel nicht. Ständige Kommunikation mit der Polizei und zum Beispiel dem Weißen Ring belegen den hohen Schutzfaktor.

Maria Köhn stellt das intensive Pandemie-Management des Hexenhauses heraus. Der Hygienestandard wird eingehalten. „Es gibt in jeder Einrichtung eine Pandemie-Beauftragte“, sagt sie.

Der Arbeitsalltag sei aber auch für die Mitarbeiter des Hexenhauses nicht einfach. Im Hexenhaus gebe es alleinerziehende Kolleginnen, die plötzlich vor dem Dilemma stünden, ihr Kind von der Schule abholen zu müssen aufgrund eines Quarantäne-Verdachts. Im etwa 50-köpfigen Mitarbeiterteam gebe es Ängste und so manche Überstunde sei angefallen. „Es ist schwierig“, sagt Köhn. Aber bislang wurde die Situation gemeistert, auch „wenn es heftig ist“.

Schmidt-Sawatzki betont: „Wir gucken hier schon in Abgründe.“ Dass die Corona-Zeit zu einer Entschleunigung geführt habe, könne sie für das Hexenhaus nicht bestätigen.

Doch die weitere Öffnung der Hilfseinrichtung ist dringend notwendig. Wie sich die Zahlen am Ende des Jahres 2020 darstellen, vermögen die beiden Frauen noch nicht zu sagen. „Es ist schwierig, einen Trend zu sehen“, sagt Schmidt-Sawatzki. Bundesweit jedenfalls seien die Zahlen von Gewalt in Beziehungen – das schließt auch Mord ein – gestiegen. So habe es 2019 mehr als 141.000 Opfer gegeben, sagt Köhn.

Für Espelkamp gibt es noch keine validen Zahlen für das Jahr 2020. Aber so viel kann Köhn bereits sagen. „Die Anlaufzahlen sind gleich geblieben, obwohl die Niedrigschwelligkeit nicht vorhanden ist.“ Das Problem der häuslichen Gewalt ist nicht geringer geworden.