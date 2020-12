Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Donnerstag 982 aktive Fälle gemeldet, sechs weniger als am Mittwoch. Der Wocheninzidenzwert, also die Anzahl der Fälle hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, ist von 169,5 auf 185,6 gestiegen.

Die Fallzahlen für die einzelnen Kommunen: Bad Oeynhausen 161 (+2), Espelkamp 180 (-20), Hille 32 (+1), Hüllhorst 45 (+8), Lübbecke 111 (-1), Minden 219 (+3), Petershagen 42 (+3), Porta Westfalica 53 (+7), Preußisch Oldendorf 49 (-3), Rahden 49 (+-0) und Stemwede 41 (+-0).

Die Mühlenkreiskliniken versorgen an ihren Standorten in Minden und Lübbecke 67 Covid-Patientinnen und Patienten davon 18 auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Vier Patienten werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt neun Patienten behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Behandlung und drei auf der Normalstation.

In der Grundschule Haldem gibt es elf positiv getestete Fälle. Es handelt sich um sechs Schüler und fünf Mitarbeiter des Offenen Ganztags, die sich bis zum 13. Dezember in Quarantäne befinden. Der Offene Ganztag ist derzeit geschlossen. Das Kreisgesundheitsamt steht im engen Austausch mit der Schule, teilte die Kreisverwaltung in Minden am Donnerstag mit.