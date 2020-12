Zahl der aktiven Fälle im Kreis sinkt leicht auf 982

Coronazahlen im Kreis Minden-Lübbecke am Donnerstag: Ausbruch in Grundschule in Stemwede-Haldem

Minden -

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Donnerstag 982 aktive Fälle gemeldet, sechs weniger als am Mittwoch. Der Wocheninzidenzwert, also die Anzahl der Fälle hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, ist von 169,5 auf 185,6 gestiegen. In der Grundschule Haldem in Stemwede wurden elf Personen positiv getestet.