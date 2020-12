Am Mittwoch stellten Landrätin Anna Bölling und Gesundheitsdezernent Hans-Joerg Deichholz das Kreis-Impfzentrum in Hille vor und bestätigten während des Rundgangs, dass der Kreis wegen der hohen Infektionszahlen im Gespräch mit den NRW-Gesundheitsministerium sei.

Der Wocheninzidenzwert für den Kreis ist am Mittwoch wieder über die 200er-Marke gerutscht (210,4) und liegt für Espelkamp seit geraumer Zeit über 500. Der Kreis habe deshalb ein Konzept für schärfere Maßnahmen entwickelt, das für Espelkamp noch einmal schärfer ausfalle, sagte Hans-Joerg Deichholz und warb um Verständnis, dass Einzelheiten erst nach Absprache mit dem Ministerium bekannt gemacht werden sollen. In einer Video-Konferenz mit Düsseldorf soll noch am Mittwochabend über die Maßnahmen gesprochen werden. „Wir hoffen, dass wir morgen früh sprachfähig sind“, sagte Deichholz.

Landrätin Anna Katharina Bölling sagte, dass möglichst schnell gehandelt werden müsse, aber eben auch nicht übereilt. „Auch auf Bundesebene wird ja aktuell über Verschärfungen diskutiert.“