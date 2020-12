Der Kreis Minden-Lübbecke teilte in einer „Ergänzung zur gestrigen Allgemeinverfügung für die Stadt Espelkamp“ mit: „Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes Nordrhein-Westfalen hat in Ergänzung zur gestern veröffentlichten Allgemeinverfügung des Kreises für die Stadt Espelkamp zwei weiteren Maßnahmen zugestimmt: Ab 14. Dezember wird es in allen Schulen im Stadtgebiet der Stadt Espelkamp keinen Präsenzunterricht mehr geben bis zu den Ferien. Zudem wird es ebenfalls ab Montag für die Stadt eine Ausgangsbeschränkung von 21 Uhr bis 4 Uhr geben.“ Auch vor offiziellem Inkrafttreten der Ergänzungen, so heißt es weiter, „hält der Krisenstab des Kreises jede weitere auch freiwillige Einschränkung der Kontakte ausdrücklich für sinnvoll“.

Landrätin Anna Bölling (CDU) Foto: Stefan Lind

Landrätin Anna Katharina Bölling wird so zitiert: „Wir begrüßen es sehr, dass das Ministerium wie besprochen unsere weiteren Vorschläge nochmals geprüft und diesen zusätzlichen Maßnahmen jetzt schon sehr zeitnah zugestimmt hat.“

Gleichzeitig bedauere man, „dass diese Schritte notwendig sind und hoffen auf einen baldigen Erfolg der Maßnahmen – sie dienen der Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger. Wir erleben zunehmend schwere Verläufe auch bei jüngeren Patienten, und die Zahl der Intensivpatienten steigt stetig. Nur gemeinsam können wir es schaffen, diese Entwicklung zu stoppen.“

In Espelkamp ist die Corona-Lage seit geraumer Zeit dramatisch (Wocheninzidenz 500+), die Zahl von zwölf verstorbenen Corona-Patienten ist die höchste im Mühlenkreis.