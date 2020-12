Zwischen Hoffen und Bangen

Die Stadt befindet sich in der Corona-Pandemie zwischen Zuversicht und Bangen. Das ist gestern während der letzten Ratssitzung in diesem Jahr im Bürgerhaus mehr als deutlich geworden.

Während unter anderem Bürgermeister Henning Vieker und SPD-Politiker Hartmut Stickan dafür plädierten, auch zuversichtlich in das kommende Jahr zu gehen, zeigte der Bericht von Ordnungsamtsleiter Marco Hennig auf, dass die Corona-Lage in Espelkamp weiterhin kritisch ist.

Hennig nämlich gab in Abwesenheit des erkrankten Fachbereichsleiters Matthias Tegeler einen Überblick über die aktuelle Corona-Lage. Mit einem Inzidenzwert von 552,82 am Mittwoch habe Espelkamp mit großem Abstand zu den anderen Kommunen die Top-Position im Kreis inne. „Das ist nicht besonders rühmlich“, machte Hennig klar.

Er erläuterte aufgrund der vielen verschiedenen Vorgaben noch einmal, was es derzeit in Espelkamp an Corona-Regeln zu beachten gebe. So gelte zunächst einmal die Gemeinsame Coronaschutzverordnung, die von der Bundesregierung für ganz Deutschland zunächst bis 10. Januar ausgegeben wurde. „Partys und ähnliche Feiern sind untersagt. Es gibt keinen Verzehr von Alkohol im öffentlichen Raum“, betonte Hennig. Auch der Einzelhandel sei größtenteils geschlossen, Versandhandel, Abholung und Auslieferung seien jedoch zugelassen.

Der Ordnungsamtsleiter betonte, dass es für Espelkamp mit Inkrafttreten der Allgemeinverfügung vor fünf Tagen – aufgrund der hohen Coronazahlen – noch verschärftere Regeln gebe.

All diese verschiedenen Regeln den Bürgern zu verdeutlichen, sei nicht einfach. Daher arbeiteten Ordnungsamt und Polizei auch – wie Hennig es ausdrückte – im „Spannungsfeld zwischen der Pflicht der konsequenten Ahndung von Verstößen“ und dem an den Tag zu legenden notwendigen Augenmaß. Schließlich sei es nachvollziehbar, dass Verordnungen, die am Abend bekannt werden und am anderen Tag bereits in Kraft träten, nicht allen Bürger bekannt seien.

Hennig betonte, dass – gesondert für Espelkamp – eine Ausgangsbeschränkung gelte und Maskenpflicht in der Innenstadt herrsche. Gottesdienste und Schulunterricht fänden nicht statt. Dies gelte zunächst bis zum 23. Dezember.

Am vergangenen Wochenende seien verstärkt Kon-trollen nach Inkrafttreten der Allgemeinverfügung vorgenommen worden. Dabei seien mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen ausgefertigt worden, weil gegen das Maskengebot und die Ausgangsbeschränkung verstoßen wurde.

Hennig machte deutlich, dass die Bußgelder bei 50 Euro anfangen. Folgeverstöße könnten schnell eine Verdoppelung nach sich ziehen. Der gesetzliche Rahmen erlaubt gar Strafen bis 25.000 Euro.

Vor den Ausführungen Hennigs appellierte Hartmut Stickan (SPD) an alle Bürger der Stadt, trotz der derzeit angespannten Corona-Lage die Planungen für das kommende Jahr anzugehen – seien es Versammlungen oder Feste. Denn er habe Hoffnung, sobald geimpft werde, dass die Zahlen relativ schnell zurückgehen würden. „Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder Veranstaltungen ausrichten werden“, wenn auch der Coronavirus nicht verschwinden werde.

Henning Vieker bestätigte die Meinung Stickans. Espelkamp habe die Perspektive, aus der Pandemie gemeinsam herauszukommen.

Soweit jedoch ist es noch nicht. Am Mittwochabend vermeldete der Kreis Minden-Lübbecke weitere sieben neue Coronafälle in Espelkamp. Insgesamt bewegt sich die Zahl der Gesamt-Infizierten mit 974 unaufhaltsam auf die 1000 zu.