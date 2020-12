Ein 41-jähriger Mann ist bei einer Verpuffung am Mittwochabend schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Vorfall gegen 22.45 Uhr in einem zweigeschossigen Wohnhaus in Gestringen.

„Dabei wurden Fenster, Türen und Rollos der Erdgeschosswohnung durch die Druckwelle herausgedrückt“, erklärte der Feuerwehr-Pressesprecher Volker Dau.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte der 41-Jährige im Badezimmer unsachgemäß mit Benzin hantiert. Der Mann habe laut eigenem Bekunden beabsichtigt, den Boden des Bades zu reinigen. Dabei hatte sich nach einer ersten Einschätzung der Ermittler in dem Raum vermutlich ein entzündbares Gemisch in der Luft gebildet, das sich durch eine glimmende Zigarette schlagartig entzündete.

Der Mann wurde noch vor Ort notärztlich versorgt, war aber ansprechbar. Anschließend wurde er in das Krankenhaus Lübbecke eingeliefert. Weitere Menschen befanden sich nicht in der Wohnung. Die aufgeschreckten Bewohner im Obergeschoss blieben unverletzt. In der Wohnung des 41-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden.

Von der Feuerwehr Espelkamp waren der Zug Mitte und West unter der Leitung des Wehrleiters Reiner Hußmann mit etwa 75 Einsatzkräften im Einsatz.